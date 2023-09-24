Проблемы с бензином и дизтопливом в РФ: разведка Британии спрогнозировала, что будет дальше
В последние недели россияне, скорее всего, испытывают локальный дефицит бензина и дизельного топлива.
В разведке Минобороны Великобритании не считают, что дефицит стал прямым следствием войны.
По убеждению британских разведчиков, причина кроется в:
- краткосрочном увеличении спроса со стороны сельскохозяйственного сектора,
- ежегодном летнем техническом обслуживании нефтеперерабатывающих заводов,
- привлекательных ценах на экспорт.
Чтобы стабилизировать свой внутренний рынок, 21 сентября в России решили приостановить почти весь экспорт дизельного топлива и бензина.
– Этот шаг почти наверняка уменьшит поставки РФ на и без того ограниченный мировой рынок, – считают в разведке Минобороны Великобритании.
Согласно прогнозу британского оборонного ведомства, такие меры, очевидно, больше всего скажутся на странах, которые сейчас зависят от поставок российского топлива.
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