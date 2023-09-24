Проблеми з бензином та дизпаливом у РФ: розвідка Британії спрогнозувала, що буде далі

Упродовж останніх тижнів росіяни, найімовірніше, відчувають локальний дефіцит бензину та дизельного пального.

У розвідці Міноборони Великої Британії не вважають, що дефіцит став прямим наслідком війни.

На переконання британських розвідників, причина криється в:

Зараз дивляться

короткостроковому збільшенні попиту з боку сільськогосподарського сектору,

щорічному літньому технічному обслуговуванні нафтопереробних заводів,

привабливих цінах на експорт.

Щоб стабілізувати свій внутрішній ринок, 21 вересня в Росії вирішили призупинити майже весь експорт дизельного пального та бензину.

– Цей крок майже напевно зменшить постачання РФ на й без того обмежений світовий ринок, – вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

За прогнозом британського оборонного відомства, такі заходи, очевидно, найбільше позначаться на країнах, які наразі залежать від постачання російського палива.

Джерело : Ministry of Defence

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