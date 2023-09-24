Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Проблеми з бензином та дизпаливом у РФ: розвідка Британії спрогнозувала, що буде далі
Упродовж останніх тижнів росіяни, найімовірніше, відчувають локальний дефіцит бензину та дизельного пального.
У розвідці Міноборони Великої Британії не вважають, що дефіцит став прямим наслідком війни.
На переконання британських розвідників, причина криється в:
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- короткостроковому збільшенні попиту з боку сільськогосподарського сектору,
- щорічному літньому технічному обслуговуванні нафтопереробних заводів,
- привабливих цінах на експорт.
Щоб стабілізувати свій внутрішній ринок, 21 вересня в Росії вирішили призупинити майже весь експорт дизельного пального та бензину.
– Цей крок майже напевно зменшить постачання РФ на й без того обмежений світовий ринок, – вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.
За прогнозом британського оборонного відомства, такі заходи, очевидно, найбільше позначаться на країнах, які наразі залежать від постачання російського палива.
Джерело: Ministry of Defence
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