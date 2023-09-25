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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Курск после Дня города продолжают лететь БпЛА: что разрушено теперь

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Утром 25 сентября российский Курск продолжили атаковать беспилотники.

Губернатор области Роман Старовойт уверяет, что повреждения есть как в самом Курске, так и в районе.

Так, в центральном округе Курска, где якобы сработала противовоздушная оборона, повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания.

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Кроме того, выбиты стекла в многоквартирном доме.

Еще один беспилотник, убеждает Роман Старовойт, упал в Курском районе.

Следствием атаки там стали выбитые стекла в частном доме.

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Источник: Роман Старовойт

Безпілотники, Дрони, Курськ, Росія, РФ
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