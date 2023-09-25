В Курск после Дня города продолжают лететь БпЛА: что разрушено теперь
Утром 25 сентября российский Курск продолжили атаковать беспилотники.
Губернатор области Роман Старовойт уверяет, что повреждения есть как в самом Курске, так и в районе.
Так, в центральном округе Курска, где якобы сработала противовоздушная оборона, повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания.
Кроме того, выбиты стекла в многоквартирном доме.
Еще один беспилотник, убеждает Роман Старовойт, упал в Курском районе.
Следствием атаки там стали выбитые стекла в частном доме.
Источник: Роман Старовойт
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