До Курська після Дня міста продовжують летіти БпЛА: що зруйновано тепер

Уранці 25 вересня російський Курськ продовжили атакувати безпілотники.

Губернатор області Роман Старовойт запевняє, що пошкодження є як у самому Курську, так і в районі.

Так, у центральному окрузі Курська, де нібито спрацювала протиповітряна оборона, пошкоджено кілька приватних домоволодінь та дах адміністративної будівлі.

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Крім того, вибито шибки в багатоквартирному будинку.

Ще один безпілотник, переконує Роман Старовойт, упав у Курському районі.

Наслідком атаки там стали вибиті шибки в приватному будинку.

Джерело: Роман Старовойт

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