До Курська після Дня міста продовжують летіти БпЛА: що зруйновано тепер
Уранці 25 вересня російський Курськ продовжили атакувати безпілотники.
Губернатор області Роман Старовойт запевняє, що пошкодження є як у самому Курську, так і в районі.
Так, у центральному окрузі Курська, де нібито спрацювала протиповітряна оборона, пошкоджено кілька приватних домоволодінь та дах адміністративної будівлі.
Крім того, вибито шибки в багатоквартирному будинку.
Ще один безпілотник, переконує Роман Старовойт, упав у Курському районі.
Наслідком атаки там стали вибиті шибки в приватному будинку.
Джерело: Роман Старовойт
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк