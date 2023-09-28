Легионеры Свобода России снова зашли в Белгородщину: идут бои

Бойцы Легиона Свобода России сообщили о проведении операции на территории Белгородской области РФ.

Об этом они написали в своем Тelegram-канале.

– Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди Легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны, – говорится в заметке.

В сообщении также отмечается, что бойцы Легиона сейчас ведут бои. Все детали обещают рассказать чуть позже.

Сейчас смотрят

Напомним, ранее бойцы Легиона Свобода России сообщали, что планируют совершить еще один рейд на территорию Российской Федерации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.