Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Легионеры Свобода России снова зашли в Белгородщину: идут бои

Легіон Свобода Росії
Фото: УНИАН

Бойцы Легиона Свобода России сообщили о проведении операции на территории Белгородской области РФ.

Об этом они написали в своем Тelegram-канале.

– Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области.

Среди Легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны, – говорится в заметке.

В сообщении также отмечается, что бойцы Легиона сейчас ведут бои. Все детали обещают рассказать чуть позже.

Сейчас смотрят

Напомним, ранее бойцы Легиона Свобода России сообщали, что планируют совершить еще один рейд на территорию Российской Федерации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Читайте также
Борются с путинским режимом: что известно о легионе Свобода России
Легіон Свобода Росії

Белгород, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ ударила авиабомбами по Авдеевскому коксохиму: горит один из цехов
вибух дим
Падение обломков дронов: у НАТО нет доказательств намеренного нападения на Румынию
Єнс Столтенберг
Громкие и незаметные для ПВО: на что способны дроны-камикадзе Shahed-136
Легионеры Свобода России снова зашли в Белгородщину: идут бои
Участились авиаудары: РФ готовится к наступлению на Лимано-Купянском направлении
Російський літак Су-35
В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты: на месте работают специалисты
ракета впала на території Молдови

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Легионеры Свобода России снова зашли в Белгородщину: идут бои
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Легионеры Свобода России снова зашли в Белгородщину: идут бои
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Легионеры Свобода России снова зашли в Белгородщину: идут бои
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Легионеры Свобода России снова зашли в Белгородщину: идут бои
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь