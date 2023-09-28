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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Легіон Свобода Росії знову зайшов на Бєлгородщину: йдуть бої

Легіон Свобода Росії
Фото: УНІАН

Бійці легіону Свобода Росії повідомили про проведення операції на території Бєлгородської області РФ. 

Про це вони написали у своєму Тelegram-каналі. 

– Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни, – йдеться у дописі. 

У повідомленні також зазначається, що бійці легіону зараз ведуть бої. Всі деталі обіцяють розповісти трохи пізніше.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше бійці легіону Свобода Росії повідомляли, що планують здійснити ще один рейд на територію Російської Федерації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Легіон Свобода Росії

Бєлгород, Російська агресія, Росія
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