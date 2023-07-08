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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це буде наша третя операція: Легіон Свобода Росії планує ще один рейд на територію РФ

Легіон Свобода Росії
Фото: УНІАН

Легіон Свобода Росії планує здійснити ще один рейд на територію Російської Федерації протягом найближчого місяця. Про це в інтерв’ю The Observer розповів командир Легіону на псевдо Цезар.

За його словами, у Легіону Свобода Росії амбітні плани і вони не планують зупинятися щодо кількості майбутніх рейдів.

— Протягом приблизно наступного місяця буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта, і п’ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію, – розповів він.

Видання зазначає, що бійці Легіону планують ще один рейд до Росії та прагнуть скористатися безладом всередині Кремля після заколоту Євгена Пригожина.

Нещодавню операцію його бійців спільно з солдатами Російського добровольчого корпусу (РДК) біля Шебекіна в РФ Цезар описав як “локальний рейд і розвідувальну операцію”.

Видання пише, що справжнє ім’я Цезаря – Максиміліан Андронніков і раніше він був фітнес-тренером у Сочі та Санкт-Петербурзі.

Він визнав, що його підрозділ може функціонувати лише за допомогою українських військових, але сказав, що, опинившись на території Росії, вони ухвалюють власні незалежні рішення. За його словами, бронетехніка Легіону здебільшого була взята із російських складів, захоплених в Україні.

За його словами, повідомлення Кремля про нібито великі втрати серед його бійців є смішними і перебільшеними.

— Вони переодягають трупи в українську форму і показують по телевізору. Наші виглядають інакше. Це все була тупа брехня, – сказав він.

Командир Легіону вважає, що повстання Пригожина послабило Путіна. Він також припускає, що путінський режим впаде до кінця 2024 року.

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Російський добровольчий корпус РДК

Джерело: The Guardian
Війна в Україні, держкордон, Росія
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