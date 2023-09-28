Взрыв и мощный пожар в Узбекистане: что известно
Ночью 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте после громкого взрыва вспыхнул мощный пожар.
Чрезвычайное происшествие произошло в 02:43 по местному времени в районе таможенного склада аэропорта.
Очевидцы добавляют, что взрывную волну можно было ощутить даже в 30 км от места событий.
По данным МЧС Узбекистана, эпицентром стал Сергелийский район города.
Там, подчеркивают спасатели, из-за попадания молнии загорелись складские помещения.
В МЧС сразу отметили, что версия об авиакатастрофе, распространяющаяся в сети, не обязательно правдива.
На борьбу с огнем направили 16 бригад спасателей.
К пяти утра по местному времени МЧСникам удалось ликвидировать пожар.
На месте происшествия работает спецлаборатория для установления причины чрезвычайного происшествия.
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