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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрыв и мощный пожар в Узбекистане: что известно

Пожежа в Ташкенті 28 вересня 2023

Ночью 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте после громкого взрыва вспыхнул мощный пожар.

Чрезвычайное происшествие произошло в 02:43 по местному времени в районе таможенного склада аэропорта.

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Очевидцы добавляют, что взрывную волну можно было ощутить даже в 30 км от места событий.

По данным МЧС Узбекистана, эпицентром стал Сергелийский район города.

Там, подчеркивают спасатели, из-за попадания молнии загорелись складские помещения.

В МЧС сразу отметили, что версия об авиакатастрофе, распространяющаяся в сети, не обязательно правдива.

На борьбу с огнем направили 16 бригад спасателей.

К пяти утра по местному времени МЧСникам удалось ликвидировать пожар.

На месте происшествия работает спецлаборатория для установления причины чрезвычайного происшествия.

Взрыв, Пожар, Узбекистан
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