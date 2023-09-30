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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Теперь официально: в США состоялась церемония смены главнокомандующего армии

Теперь официально: в США состоялась церемония смены главнокомандующего армии
Фото: Getty Images

29 сентября на военной базе США Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном состоялась церемония, во время которой в армии Соединенных Штатов сменился главнокомандующий.

Трансляцию мероприятия опубликовало Министерство обороны США.

Марк Милли в присутствии президента США Джо Байдена и главы Пентагона Лойда Остина передал полномочия главы Объединенного комитета начальников штабов Чарльзу Брауну.

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— Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-преемнику. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции, — сказал Милли.

В свою очередь Байден назвал Милли “непоколебимым перед лицом опасности” и вспомнил, как тот “однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых бойцов”.

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Браун же во время своего первого выступления на новой должности обозначил сдерживание агрессии и “ведение боя там, где он будет нужен” своей целью.

Кроме этого, главнокомандующий армии США отметил, что необходима модернизация войска с учетом новых подходов.

Война в Украине, Джо Байден, Ллойд Остин, Марк Міллі, Пентагон, Чарльз Браун
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