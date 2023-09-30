Теперь официально: в США состоялась церемония смены главнокомандующего армии

29 сентября на военной базе США Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном состоялась церемония, во время которой в армии Соединенных Штатов сменился главнокомандующий.

Трансляцию мероприятия опубликовало Министерство обороны США.

Марк Милли в присутствии президента США Джо Байдена и главы Пентагона Лойда Остина передал полномочия главы Объединенного комитета начальников штабов Чарльзу Брауну.

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— Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-преемнику. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции, — сказал Милли.

В свою очередь Байден назвал Милли “непоколебимым перед лицом опасности” и вспомнил, как тот “однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых бойцов”.

Браун же во время своего первого выступления на новой должности обозначил сдерживание агрессии и “ведение боя там, где он будет нужен” своей целью.

Кроме этого, главнокомандующий армии США отметил, что необходима модернизация войска с учетом новых подходов.

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