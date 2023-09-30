Тепер офіційно: у США відбулася церемонія зміни головнокомандувача армії

29 вересня на військовій базі США Майєр Гендерсон Холл під Вашингтоном відбулася церемонія, під час якої в армії Сполучених Штатів змінився головнокомандувач.

Трансляцію заходу опублікувало Міністерство оборони США.

Марк Міллі у присутності президента США Джо Байдена та очільника Пентагону Лойда Остіна передав повноваження голови Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзу Брауну.

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– Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо диктатору-наслідувачу. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції, – сказав Міллі.

У свою чергу Байден назвав Міллі “непохитним перед обличчям небезпеки” і згадав, як той “одного разу пробіг замінованим мостом, аби не дати проїхати двом бойовим танкам, які евакуювали поранених бійців”.

Браун же під час свого першого виступу на новій посаді заявив, що ставить за мету стримування агресії та “ведення бою там, де він буде потрібен”.

Крім цього, головнокомандувач армії США зауважив, що необхідна модернізація війська з урахуванням нових підходів.

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