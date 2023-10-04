Байден, лидеры ЕС, НАТО и G7 обсудили усиление ПВО и восстановление экономики Украины

Президент США Джо Байден вместе с лидерами стран Европейского Союза, Большой семерки и блока НАТО обсудили поставки Украине боеприпасов и оружия, а также экономическую помощь Киеву.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден подтвердил поддержку Украины со стороны США так долго, как потребуется.

Лидеры также обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.

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Еще одной темой беседы стало восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры Украины к предстоящей зиме.

По словам Кирби уточнил, в разговоре с Байденом приняли участие главы Евросовета и Еврокомиссии, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Канады, ФРГ, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, а также глава МИД Франции.

Также в Белом доме считают, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить прерывания американской помощи Украине. Кирби подчеркнул, что даже небольшой перерыв может усугубить ситуацию.

— Времени у нас мало. У нас достаточно государственного финансирования для удовлетворения потребностей Украины еще немного времени, — сказал Кирби на брифинге.

А еще в Белом доме уверены, что Конгресс США одобрит новую помощь Украине — с Кевином Маккарти, представителем Республиканской партии, на посту спикера Палаты представителей, или без него. По словам координатора по коммуникациям Совета национальной безопасности США, большинство членов Конгресса поддерживают выделение дополнительной помощи Украине.

Но если Конгресс США в ближайшее время не договорится о выделении дополнительных средств для Украины, ранее выделенных средств может хватить, примерно, еще на пару месяцев.

Фото: White House

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