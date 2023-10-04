Байден, лідери ЄС, НАТО та G7 обговорили посилення ППО та відновлення економіки України

Президент США Джо Байден разом із лідерами країн Європейського Союзу, Великої сімки та блоку НАТО обговорили постачання Україні боєприпасів і зброї, а також економічну допомогу Києву.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Байден підтвердив підтримку України з боку США так довго, як буде потрібно.

Лідери також обговорили зміцнення протиповітряної оборони України.

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Ще однією темою бесіди стало відновлення і зміцнення енергетичної інфраструктури України до майбутньої зими.

За словами Кірбі, у розмові з Байденом узяли участь глави Євроради та Єврокомісії, генсек НАТО Єнс Столтенберг, лідери Канади, ФРН, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Британії, а також глава МЗС Франції.

Також у Білому домі вважають, що за жодних обставин не можна допустити переривання американської допомоги Україні. Кірбі підкреслив, що навіть невелика перерва може погіршити ситуацію.

– Часу в нас мало. У нас достатньо державного фінансування для задоволення потреб України ще трохи часу, – сказав Кірбі на брифінгу.

А ще в Білому домі впевнені, що Конгрес США схвалить нову допомогу Україні – з Кевіном Маккарті, представником Республіканської партії, на посаді спікера Палати представників чи без нього. За словами координатора з комунікацій Ради національної безпеки США, більшість членів Конгресу підтримують виділення додаткової допомоги Україні.

Але якщо Конгрес США найближчим часом не домовиться про виділення додаткових коштів для України, раніше виділених грошей може вистачити приблизно ще на кілька місяців.

Фото: White House

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