Брюссель разморозит миллиарды евро Венгрии, чтобы обеспечить помощь для Украины — FT

Европейская комиссия готовится выделить Венгрии миллиарды евро из фондов ЕС, которые сейчас заморожены из-за проблем с верховенством права в стране, чтобы обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета блока и предоставления значительной финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с переговорами.

Разблокирование средств, которые были заморожены с декабря прошлого года, ознаменовало бы победу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пообещал не соглашаться на любое увеличение бюджета ЕС до тех пор, пока Будапешт не получит доступ к нему.

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Источники издания указывают, что Комиссия намерена разморозить около 13 млрд евро финансирования до конца ноября.

Двое чиновников сказали, что выделение средств было частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана по увеличению бюджета.

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 млрд евро из фондов сплочения, выделенных Венгрии, после того, как решил, что она не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права. Фонды сплочения призваны помочь менее развитым членам блока, состоящего из 27 стран, преодолеть инвестиционный разрыв и улучшить их инфраструктуру.

В мае Венгрия провела судебную реформу в ответ на требования Брюсселя, что позволило бы Еврокомиссии разблокировать 13 млрд евро, что составляет более половины замороженного финансирования.

Стефан де Кеерсмакер, представитель Еврокомиссии, заявил, что 26 сентября Брюссель направил венгерскому правительству письмо с просьбой предоставить “разъяснения” по некоторым деталям реформ. Он отметил, что комиссия продолжит свою оценку, когда Венгрия ответит на эти вопросы.

Прогресс в вопросе восстановления доступа Венгрии к фондам происходит в то время, когда Брюссель пытается заручиться единодушной поддержкой своего увеличенного бюджета до конца года, в частности, чтобы обеспечить непрерывную финансовую помощь Киеву.

Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 млрд евро для покрытия возросших расходов. Часть этих денег пойдет на программу финансовой поддержки Киева в размере 50 млрд евро, чтобы помочь покрыть его расходы в течение следующих четырех лет.

Несколько столиц, в том числе Берлин, выступили против предложенного увеличения. Пополнение бюджета потребует поддержки всех 27 стран-членов ЕС, которые должны будут сделать дополнительные взносы из своих национальных бюджетов.

Любое решение разблокировать выплаты Будапешту, скорее всего, вызовет осуждение со стороны Европарламента, который неоднократно требовал жесткой линии в отношении правительства Орбана.

Источник : Financial Times

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