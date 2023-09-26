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Орбан объяснил, почему Венгрия не поддерживает Украину на мировой арене, и выдвинул условие

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Венгрия не будет оказывать поддержку Киеву на международной арене, пока не будет решена проблема соблюдения прав этнических венгров, проживающих в Украине.

Такое заявление в венгерском парламенте сделал премьер этой страны Виктор Орбан.

– Мы не поддерживаем Украину ни в одном вопросе на международной арене, пока она не восстановит законы, гарантирующие права венгров, – объявил Орбан.

По его словам, особенно речь идет о правах для этнических венгров в системе образования. Орбан заявил, что Украина якобы хочет “превратить венгерские школы в украинские”.

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Это ссылка на украинский закон Об образовании, принятый в 2017 году, согласно которому языком образовательного процесса в школах является украинский. В то же время, представителям коренных народов и нацменьшинств в Украине гарантировали право на изучение их языка в учреждениях общего среднего образования.

Из-за этого закона Будапешт неоднократно обвинял Киев “в притеснениях” прав венгерского нацменьшинства, проживающего в западных областях Украины.

Согласно переписи от 2001 года, в Украине проживало около 150 тыс. этнических венгров.

Во время выступления Орбан также утверждал, что членство Украины в НАТО может привести к новому конфликту в Европе.

– Мы увидели, что если Украина не откажется от своего намерения вступить в НАТО, то это только вопрос времени, когда нам придется считаться с новым конфликтом, – заявил Орбан, добавив, что “Брюссель хочет, чтобы мы присоединились к войне”.

Как член НАТО, Венгрия имеет право наложить вето на вступление новых стран.

Кроме того, ожидается, что Еврокомиссия может рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Такой шаг потребует единодушной поддержки всех 27 стран блока.

Виктор Орбан известен неоднозначными заявлениями. К примеру, он заявил, что Запад должен заключить соглашение с диктатором РФ Владимиром Путиным “о новой архитектуре безопасности” Украины, в котором не должно быть ни возвращения Крыма, ни членства в НАТО.

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Источник: Sky News
Європейський Союз, Віктор Орбан, НАТО, Венгрия, Украина-Венгрия
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