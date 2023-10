РФ подтвердила использование иранских 122-мм ракет против Украины

Российские оккупанты подтвердили использование иранских боеприпасов в войне против Украины.

Как сообщает Bild, соответствующее видео в сеть выложили Минобороны РФ. На кадрах демонстрируются иранские ракеты семейства Arash для РСЗО Град.

Как отмечают на своей странице в Twitter OSINT-аналитики Ukraine Weapons Tracker, на видео россияне показывают боеприпасы для реактивной системы залпового огня БМ-21 Град, которая вмещает до 41 ракеты калибром 122 мм.

#Ukraine: For the first time Iranian ???????? ammunition appeared in official footage from the Russian Ministry of Defense- showing Iranian 122mm HE-FRAG rockets of the Arash family for BM-21 Grad MRLS.

The use of Iranian Grad rocket were first reported by us back in the late August. pic.twitter.com/TMj8DGCb7v

— ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 1, 2023