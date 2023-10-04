РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України
Російські окупанти підтвердили використання іранських боєприпасів у війні проти України.
Як повідомляє Bild, відповідне відео у мережу виклали Міноборони РФ. На кадрах демонструються іранські ракети родини Arash для РСЗВ Град.
Як зазначають на своїй сторінці у Twitter OSINT-аналітики Ukraine Weapons Tracker, на відео росіяни показують боєприпаси для реактивної системи залпового вогню БМ-21 Град, яка вміщує до 41 ракети калібром 122 мм.
#Ukraine: For the first time Iranian ???????? ammunition appeared in official footage from the Russian Ministry of Defense- showing Iranian 122mm HE-FRAG rockets of the Arash family for BM-21 Grad MRLS.
The use of Iranian Grad rocket were first reported by us back in the late August. pic.twitter.com/TMj8DGCb7v
— ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 1, 2023
На думку експертів, іранські боєприпаси вже використовуються у війні проти України.
#Ukraine: The Russian army continues to use ammunition produced by Iran ???????? – Iranian 122mm HE-FRAG Grad rockets of the Arash family are now also being issued to Grad crews on ground.
The images show rockets made in 2018 and 2023. pic.twitter.com/QppmeIvvo0
— ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 28, 2023
Серія ракет Arash розробляється компанією DIO з Ірану. Дальність польоту боєприпасів Arash-1 становить 21,5 км, а швидкість – 710 м/с. Вони мають осколково-фугасну боєголовку.
Нагадаємо, директор Моссаду Девід Барнеа на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики (ІКТ) при Університеті Рейхмана у Герцлії заявляв, що Іран має намір передати Російській Федерації ракети малої та великої дальності.
Фото: скриншот з відео
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