РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України

Російські окупанти підтвердили використання іранських боєприпасів у війні проти України.

Як повідомляє Bild, відповідне відео у мережу виклали Міноборони РФ. На кадрах демонструються іранські ракети родини Arash для РСЗВ Град.

Як зазначають на своїй сторінці у Twitter OSINT-аналітики Ukraine Weapons Tracker, на відео росіяни показують боєприпаси для реактивної системи залпового вогню БМ-21 Град, яка вміщує до 41 ракети калібром 122 мм.

#Ukraine: For the first time Iranian ???????? ammunition appeared in official footage from the Russian Ministry of Defense- showing Iranian 122mm HE-FRAG rockets of the Arash family for BM-21 Grad MRLS.

The use of Iranian Grad rocket were first reported by us back in the late August. pic.twitter.com/TMj8DGCb7v

— ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 1, 2023