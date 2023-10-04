Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Світ
Потребує перевірки
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України

іранські ракети

Російські окупанти підтвердили використання іранських боєприпасів у війні проти України.

Як повідомляє Bild, відповідне відео у мережу виклали Міноборони РФ. На кадрах демонструються іранські ракети родини Arash для РСЗВ Град.

Як зазначають на своїй сторінці у Twitter OSINT-аналітики Ukraine Weapons Tracker, на відео росіяни показують боєприпаси для реактивної системи залпового вогню БМ-21 Град, яка вміщує до 41 ракети калібром 122 мм. 

Зараз дивляться


На думку експертів, іранські боєприпаси вже використовуються у війні проти України.


Серія ракет Arash розробляється компанією DIO з Ірану. Дальність польоту боєприпасів Arash-1 становить 21,5 км, а швидкість – 710 м/с. Вони мають осколково-фугасну боєголовку.

Нагадаємо, директор Моссаду Девід Барнеа на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики (ІКТ) при Університеті Рейхмана у Герцлії заявляв, що Іран має намір передати Російській Федерації ракети малої та великої дальності.

Читайте також
Іран допомагає будувати заводи з виробництва дронів в РФ та Білорусі – ISW
БПЛА Shahed

Фото: скриншот з відео 

Іран, Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Байден, лідери ЄС, НАТО та G7 обговорили посилення ППО та відновлення економіки України
РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України
Посилення боїв на Купʼянсько-Лиманському напрямку та оборонна допомога від США: головні новини 3 жовтня
РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України
Польський концерн проводитиме модернізацію танків PT-91 та Т-72, наданих Україні – ЗМІ
танк Т-72
Спецоперації Бариня та Синиця. Юсов розповів, як у ГУР розробляють операції та хто дає їм назви
РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України
На Ставці бувають дуже жорсткі розмови – Клименко
Ігор Клименко

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
РФ підтвердила використання іранських 122-мм ракет проти України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь