Іран хоче передати РФ ракети малої та великої дальності – глава Моссаду

Іран має намір передати Російській Федерації ракети малої та великої дальності.

Про це заявив директор Моссаду Девід Барнеа на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики (ІКТ) при Університеті Рейхмана у Герцлії.

Про який саме тип озброєння йдеться, він не уточнив та зазначив, що попередні спроби Ірану передати росіянам ракети було зірвано.

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– У мене таке відчуття, що скоро буде зірвано ще більше угод. Ми побоюємося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, сучасну зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут, — сказав голова Моссаду.

Раніше американське видання The Washington Post із посиланням на витік документів повідомило, що Росія планує за допомогою Ірану виготовити близько 6 тис. ударних безпілотників до середини 2025 року.

Агресор може використовувати їх для атак на українські міста.

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