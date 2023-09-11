Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Співав весь стадіон: Петриненко вразив виконанням гімну України перед грою з Англією
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Іран хоче передати РФ ракети малої та великої дальності – глава Моссаду

Аятолла Алі Хаменеї, Іран
Фото: Getty Images

Іран має намір передати Російській Федерації ракети малої та великої дальності. 

Про це заявив директор Моссаду Девід Барнеа на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики (ІКТ) при Університеті Рейхмана у Герцлії.

Про який саме тип озброєння йдеться, він не уточнив та зазначив, що попередні спроби Ірану передати росіянам ракети було зірвано.

Зараз дивляться

– У мене таке відчуття, що скоро буде зірвано ще більше угод. Ми побоюємося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, сучасну зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут, — сказав голова Моссаду.

Раніше американське видання The Washington Post із посиланням на витік документів повідомило, що Росія планує за допомогою Ірану виготовити близько 6 тис. ударних безпілотників до середини 2025 року.

Агресор може використовувати їх для атак на українські міста.

Читайте також
Іран допомагає будувати заводи з виробництва дронів в РФ та Білорусі – ISW
БПЛА Shahed

Іран, Безпілотники, Ракета, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО сили оборони отримали 25 розвідкомплексів ШАРК
безпілотник ШАРК
Залишився без даху: два Шахеди поцілили в будинок на Чернігівщині
Обстріл села Чайкине Чернігівської області 11 вересня 2023
Кім Чен Ин їде до РФ на зустріч з Путіним – ЗМІ
Кім Чен Ин
Мобілізація у РФ негативно впливає на економіку, тому перед виборами її можуть скасувати – розвідка Британії
мобілізація в РФ
У ГУР розповіли, чи оголосить Путін відкриту мобілізацію цієї осені
армія РФ російські військові

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Іран хоче передати РФ ракети малої та великої дальності – глава Моссаду
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Іран хоче передати РФ ракети малої та великої дальності – глава Моссаду
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Іран хоче передати РФ ракети малої та великої дальності – глава Моссаду
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Іран хоче передати РФ ракети малої та великої дальності – глава Моссаду
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь