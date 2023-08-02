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Иран помогает строить заводы по производству дронов в РФ и Беларуси — ISW

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Иран занимается строительством заводов по производству беспилотников в Беларуси и РФ. Это поможет Москве легче покупать иранские дроны, а Тегерану даст многочисленные экономические и военные преимущества.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 31 июля министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин во время встречи со своим иранским коллегой бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани, вероятно, обсуждали создание завода по производству дронов-камикадзе в Беларуси для поддержки российского вторжения в Украину.

В мае 2023 года Украина заявляла, что иранские инженеры изучают, как превратить заводы в Гомеле, Беларусь, в мощности по производству беспилотников. В июне администрация президента США Джо Байдена сообщила, что Иран помогает России построить завод по производству беспилотников в российском Елабуге.

В ISW указывают, что строительство принесет пользу как России, так и Ирану. Так, завод по производству иранских беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке дронов из Ирана через Ближний Восток.

Иран выигрывает, получая доход для своей экономики. Кроме того, Россия также может принести пользу иранским военным. В конце 2022 года западные СМИ предполагали, что Тегеран может получить российские истребители Су-35 в обмен на поставку Москве беспилотников.

Ранее в Госдепе США заявили, что Иран до сих пор остается главной военной опорой России в войне против Украины.

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Источник: ISW
Иран, Беларусь, Война в Украине, Дрони, Завод, Росія
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