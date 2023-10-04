Российский рубль рухнул ниже 100 за доллар — FT

Во вторник курс российского рубля опустился ниже 100 за доллар, что заставляет сомневаться, способны ли власти РФ остановить стремительное падение курса в этом году.

Об этом сообщает издание Financial Times.

С начала войны в Украине в феврале 2022 года российская валюта потеряла почти четверть своей стоимости.

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В последний раз рубль опускался ниже 100 в августе, что вынудило Центральный банк РФ пойти на экстренное повышение процентной ставки на 3,5 процентных пункта. Дальнейшее повышение ставки на 1 процентный пункт — до 13% — и разговоры о введении ограничений на движение капитала не смогли остановить падение курса рубля.

А вот в Кремле делают вид, что падения рубля — обычное дело. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть определенные колебания в рублевой зоне и что присутствует излишнее внимание к курсу доллара. По словам Пескова, нет никаких оснований для беспокойства.

Запрет на экспорт дизельного топлива и бензина, введенный Москвой в сентябре для противодействия роста цен на энергоносители в России, привел к сокращению притока иностранной валюты, что также сильно давит на рубль.

Спрос на иностранную валюту в России по-прежнему значительно превышает предложение. Компаниям нужна валюта для импорта и покупки активов иностранных компаний, которые хотят уйти с российского рынка.

Источник : Financial Times

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