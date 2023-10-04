Російський рубль обвалився нижче 100 за долар – FT

У вівторок курс російського рубля опустився нижче 100 за долар, що змушує сумніватися, чи здатна влада РФ зупинити стрімке падіння курсу цього року.

Про це повідомляє видання Financial Times.

З початку війни в Україні в лютому 2022 року російська валюта втратила майже чверть своєї вартості.

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Востаннє рубль опускався нижче за 100 у серпні, що змусило Центральний банк РФ піти на екстрене підвищення відсоткової ставки на 3,5 відсоткових пункти. Подальше підвищення ставки на 1 процентний пункт – до 13% – і розмови про введення обмежень на рух капіталу не змогли зупинити падіння курсу рубля.

А ось у Кремлі вдають, що падіння рубля – звична справа. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що є певні коливання в рублевій зоні й що є зайва увага до курсу долара. За словами Пєскова, немає жодних підстав для занепокоєння.

Заборона на експорт дизельного пального і бензину, введена Москвою у вересні для протидії зростанню цін на енергоносії в Росії, призвела до скорочення припливу іноземної валюти, що також сильно тисне на рубль.

Попит на іноземну валюту в Росії, як і раніше, значно перевищує пропозицію. Компаніям потрібна валюта для імпорту і купівлі активів іноземних компаній, які хочуть піти з російського ринку.

Джерело : Financial Times

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