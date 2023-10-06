Проведут тайное голосование: 10 октября РФ попытается переизбраться в Совет ООН по правам человека — СМИ
На следующей неделе Россия будет добиваться переизбрания в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека (ООН).
Об этом сообщает Reuters ссылаясь на собственные источники.
Один из дипломатов в комментарии изданию рассказал, что на фоне разговоров об “усталости” от войны в Украине, выгодных Кремлю, некоторые дипломаты считают, что Россия имеет шансы вернуться в Совет ООН по правам человека в результате тайного голосования, которое может состояться все во вторник 10 октября.
–Думаю, что есть усталость от Украины. Кроме того, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении, – сказал один из высокопоставленных азиатских дипломатов.
Между тем критики страны-оккупанта говорят, что ее переизбрание в то время, когда в Украине идет война, подорвет доверие к Совету, который базируется в Женеве и является одним из самых эффективных органов ООН.
По данным источников Reuters РФ активно привлекает голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов, называя позицию США и их союзников “предвзятостью” и “лицемерием”.
Напомним, 7 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.
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