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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Проведут тайное голосование: 10 октября РФ попытается переизбраться в Совет ООН по правам человека — СМИ

Проведут тайное голосование: 10 октября РФ попытается переизбраться в Совет ООН по правам человека — СМИ
Фото: Pexels

На следующей неделе Россия будет добиваться переизбрания в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека (ООН).

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на собственные источники.

Один из дипломатов в комментарии изданию рассказал, что на фоне разговоров об “усталости” от войны в Украине, выгодных Кремлю, некоторые дипломаты считают, что Россия имеет шансы вернуться в Совет ООН по правам человека в результате тайного голосования, которое может состояться все во вторник 10 октября.

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–Думаю, что есть усталость от Украины. Кроме того, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении, – сказал один из высокопоставленных азиатских дипломатов.

Между тем критики страны-оккупанта говорят, что ее переизбрание в то время, когда в Украине идет война, подорвет доверие к Совету, который базируется в Женеве и является одним из самых эффективных органов ООН.

По данным источников Reuters РФ активно привлекает голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов, называя позицию США и их союзников “предвзятостью” и “лицемерием”.

Напомним, 7 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.

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Генасамблея ООН, ООН, Радбез ООН, Росія
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