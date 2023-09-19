Это стыдно: Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Российскую Федерацию из Совета безопасности ООН перед выступлением на Генассамблее.

По данным иностранных изданий, глава государства раскритиковал ООН за то, что Россия продолжает иметь власть в ООН, несмотря на ведение полномасштабной и агрессивной войны против Украины.

— Все еще есть — это стыдно, но все же — место для российских террористов, — сказал Зеленский.

Иностранные журналисты обращают внимание, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето. Во время заседания Генассамблеи ООН должен выступить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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В ответ на вопрос, будет ли президент Украины оставаться в зале, чтобы послушать выступление Лаврова, Зеленский отметил, что “действительно не знает, как это будет”.

Источник: Tagesschau

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