Между РФ и КНДР резко выросли объемы грузоперевозок после визита Ким Чен Ына в Россию

Между Российской Федерацией и КНДР резко выросли объемы грузоперевозок после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Об этом говорится в материале аналитического проекта Beyond Paralle, который ссылается на спутниковые снимки.

По данным проекта, 5 октября на железнодорожном пункте Туманган на границе Северной Кореи с Россией было замечено “беспрецедентное количество” грузовых вагонов. Аналитики зафиксировали по меньшей мере 73 вагона на снимках, что, по их данным, является существенным ростом количества грузоперевозок в регионе за последние пять лет. Ранее здесь не замечали более 20 вагонов за раз.

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В частности, на свежих спутниковых снимках аналитиками было замечено повышенное количество транспортных контейнеров на складской территории железнодорожного комплекса. Их содержимое неизвестно. Как отмечают эксперты, подобных контейнеров в Тумангане ранее не наблюдалось.

В Beyond Parallel добавляют, что значительный рост железнодорожных перевозок может свидетельствовать о том, что Северная Корея начала поставлять оружие и боеприпасы РФ.

Напомним, этому предшествовал пятидневный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию с 12 по 17 сентября. В течение поездки Ким встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

В частности, лидер КНДР смог посетить российские разработки в военной области: ракеты Кинжал, Калибр и тому подобное.

Многие обозреватели указывали на то, что визит Ким Чен Ына мог быть может быть связан с переговорами о поставках вооружений, в частности, увеличение количества поставок северокорейских боеприпасов в Россию. О поставках боеприпасов в РФ из КНДР говорил и глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Вместе с тем Bloomberg писало, что КНДР, кроме снарядов для артиллерии, может начать поставлять России запчасти к танкам в обмен на продовольственную помощь, военные технологии и нефтепродукты.

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