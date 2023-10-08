Між РФ і КНДР різко зросли обсяги вантажоперевезень після візиту Кім Чен Ина в Росію

Між Російською Федерацією та КНДР різко зросли обсяги вантажоперевезень після візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до Росії.

Про це йдеться в матеріалі аналітичного проєкту Beyond Paralle, яке посилається на супутникові знімки.

За даними проєкту, 5 жовтня на залізничному пункті Туманган на кордоні Північної Кореї з Росією була помічена “безпрецедентна кількість” вантажних вагонів. Аналітики зафіксували щонайменше 73 вагони на знімках, що, за їх даними, є суттєвим ростом кількості вантажоперевезень в регіоні за останні п’ять років. Раніше тут не помічали більш ніж 20 вагонів за раз.

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Зокрема, на свіжих супутникових знімках аналітиками була помічена підвищена кількість транспортних контейнерів на складській території залізничного комплексу. Їх вміст невідомий. Як зазначають експерти, подібних контейнерів у Тумангані раніше не спостерігалося.

В Beyond Parallel додають, що значний ріст залізничних перевезень може свідчити про те, що Північна Корея почала постачати зброю і боєприпаси РФ.

Нагадаємо, цьому передував п’ятиденний візит лідера КНДР Кім Чен Ина до Росії з 12 по 17 вересня. Протягом поїздки Кім мав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним та міністром оборони Сергієм Шойгу.

Зокрема, лідер КНДР зміг відвідати російські розробки у військовій галузі: ракети Кинджал, Калібр тощо.

Чимало оглядачів вказували на те, що візит Кім Чен Ина міг бути може бути пов’язаний із переговорами про постачання озброєнь, зокрема, збільшення кількості поставок північнокорейських боєприпасів до Росії. Про поставки боєприпасів до РФ з КНДР казав і глава ГУР МО Кирило Буданов.

Разом з тим Bloomberg писало, що КНДР, крім снарядів для артилерії, може почати постачати Росії запчастини до танків в обмін на продовольчу допомогу, військові технології та нафтопродукти.

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