Землетрясение в Афганистане: погибли более 2 тыс. человек, более 1,3 тыс. домов — разрушены

В результате мощного землетрясения, произошедшего на западе Афганистана 7 октября, погибло более 2 тыс. человек, сообщили в воскресенье представители движения Талибан.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу в 40 км к западу от города Герат в западной провинции Герат — третьей по величине в Афганистане.

По данным представителя Талибана Забихуллы Моджахеда, число погибших составило 2 053 человека, еще 1 240 человек получили ранения, а 1 320 домов были полностью или частично разрушены. Есть опасения, что число жертв может еще увеличиться.

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В провинцию Герат уже прибыли спасатели, на место происшествия направлены продукты питания, вода, медикаменты и одежда, добавил Моджахед.

Первое землетрясение ощущалось также в соседних провинциях Бадгис и Фарах, после чего последовали многочисленные афтершоки.

По предварительным оценкам ООН, число погибших составило около 100 человек, а раненых — 500. По сообщениям Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), около 500 домов были разрушены и 135 зданий повреждены.

— В общей сложности, по оценкам, на сегодняшний день пострадали 4,2 тыс. человек (600 семей), — говорится в сообщении УКГВ.

На снимках видны огромные груды мусора и обломков после обрушения зданий. Толпы пострадавших собрались на улицах в поисках спасения.

— Самой пострадавшей деревней считается Махал Вадака, — заявили в ООН, сообщив о гибели по меньшей мере 20 человек. Среди других пострадавших районов — Дашт-Хаус, Бахадорзай, Зорян и Кошкак.

— Кроме того, по имеющимся данным, около 300 семей (около 2,1 тыс. человек) были перемещены в город Герат, где они живут в заброшенных зданиях, добавили в Организации.

На фоне продолжающегося тяжелого экономического кризиса и голода в Афганистане, страна понесла значительный ущерб от серии недавних землетрясений, в результате которых погибли и были вынуждены покинуть свои дома десятки тысяч человек.

Исламский Эмират Афганистан уже давно является одной из беднейших в Азии и на протяжении десятилетий подвергается конфликтам. Но способность государства реагировать на стихийные бедствия стала еще более ограниченной после захвата власти талибами в 2021 году после хаотичного вывода войск США, который привел к отказу многих международных гуманитарных организаций.

Это также привело к тому, что Вашингтон и его союзники заморозили около $7 млрд иностранных резервов страны и прекратили международное финансирование. Сложившаяся ситуация подрывает экономику страны, и без того сильно зависящую от помощи.

На прошлой неделе Всемирный банк предупредил, что две трети афганских семей в настоящее время сталкиваются со “значительными трудностями в поддержании своих средств к существованию”.

Подобные условия существенно затрудняют восстановление афганцев после землетрясений, которые являются обычным явлением для страны, часто подвергающейся сейсмической активности.

В марте на северо-востоке Афганистана произошло смертоносное землетрясение, в результате которого жители покинули свои дома, обрушив целые здания и вызвав разрушительные оползни.

Толчки от землетрясения ощущались также в нескольких крупных городах Пакистана и даже в столице Индии Нью-Дели.

В июне прошлого года в восточных провинциях Пактика и Хост, граничащих с Пакистаном, произошло землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни более тысячи человек и заставившее гуманитарные организации броситься на поиски жертв и пострадавших в районах с неразвитой инфраструктурой.

Землетрясение совпало с сильными муссонными дождями и ветрами, что значительно затруднило поисковые работы и полеты вертолетов.

В результате землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего 17 января 2022 г. в другой западной провинции Бадгис, расположенной недалеко от Герата и граничащей с Туркменистаном, погибло более 20 человек, сотни кирпичных домов превратились в руины.

Источник : CNN

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