Землетрус в Афганістані: загинуло понад 2 тис. осіб, понад 1,3 тис. будинків – зруйновано

Унаслідок потужного землетрусу, що стався на заході Афганістану 7 жовтня, загинуло понад 2 тис. осіб, повідомили в неділю представники руху Талібан.

Землетрус магнітудою 6,3 стався в суботу за 40 км на захід від міста Герат у західній провінції Герат – третій за величиною в Афганістані.

За даними представника Талібану Забіхулли Моджахеда, кількість загиблих становила 2 053 особи, ще 1 240 осіб дістали поранення, а 1 320 будинків було повністю або частково зруйновано. Є побоювання, що кількість жертв може ще збільшитися.

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У провінцію Герат уже прибули рятувальники, на місце події направлено продукти харчування, воду, медикаменти та одяг, додав Моджахед.

Перший землетрус відчувався також у сусідніх провінціях Бадгіс і Фарах, після чого послідували численні афтершоки.

За попередніми оцінками ООН, кількість загиблих становила близько 100 осіб, а поранених – 500. За повідомленнями Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), приблизно 500 будинків було зруйновано, а 135 будівель пошкоджено.

– Загалом, за оцінками, на сьогоднішній день постраждали 4,2 тис. осіб (600 сімей), – йдеться в повідомленні УКГП.

На знімках видно величезні купи сміття та уламків після обвалення будівель. Натовпи постраждалих зібралися на вулицях у пошуках порятунку.

– Найбільш постраждалим селом вважається Махал Вадака, – заявили в ООН, повідомивши про загибель щонайменше 20 осіб. Серед інших постраждалих районів – Дашт-Хаус, Бахадорзай, Зорян і Кошкак.

– Крім того, за наявними даними, близько 300 сімей (близько 2,1 тис. осіб) було переміщено в місто Герат, де вони живуть у покинутих будівлях, додали в Організації.

На тлі триваючої важкої економічної кризи і голоду в Афганістані, країна зазнала значних збитків від серії нещодавніх землетрусів, унаслідок яких загинули і були змушені покинути свої будинки десятки тисяч людей.

Ісламський Емірат Афганістан вже давно є однією з найбідніших в Азії і протягом десятиліть зазнає конфліктів. Але здатність держави реагувати на стихійні лиха стала ще більш обмеженою після захоплення влади талібами у 2021 році після хаотичного виведення військ США, яке призвело до відмови багатьох міжнародних гуманітарних організацій.

Це також призвело до того, що Вашингтон і його союзники заморозили близько $7 млрд іноземних резервів країни і припинили міжнародне фінансування. Ситуація, що склалася, підриває економіку країни, яка і без того сильно залежить від допомоги.

Минулого тижня Світовий банк попередив, що дві третини афганських сімей наразі стикаються зі “значними труднощами в підтримці своїх засобів для існування”.

Подібні умови істотно ускладнюють відновлення афганців після землетрусів, які є звичайним явищем для країни, що часто піддається сейсмічній активності.

У березні на північному сході Афганістану стався смертоносний землетрус, унаслідок якого жителі залишили свої домівки, обрушивши цілі будівлі та спричинивши руйнівні зсуви ґрунту.

Поштовхи від землетрусу відчувалися також у кількох великих містах Пакистану і навіть у столиці Індії Нью-Делі.

У червні минулого року в східних провінціях Пактіка і Хост, що межують із Пакистаном, стався землетрус магнітудою 5,9, який забрав життя понад тисячі осіб і змусив гуманітарні організації кинутися на пошуки жертв і постраждалих у районах із нерозвиненою інфраструктурою.

Землетрус збігся із сильними мусонними дощами і вітрами, що значно ускладнило пошукові роботи і польоти вертольотів.

Унаслідок землетрусу магнітудою 5,6, що стався 17 січня 2022 р. в іншій західній провінції Бадгіс, розташованій недалеко від Герата, що межує з Туркменістаном, загинуло понад 20 осіб, сотні цегляних будинків перетворилися на руїни.

Джерело : CNN

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