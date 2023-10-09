Нуждается в проверкеАнастасия Кожушко, редактор ленты
Лидер ХАМАС Яхья Синвар мертв: что известно
Лидер палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар мертв.
Об этом сообщает The Times Of Israel, ссылаясь на заявление спикера ЦАХАЛа контр-адмирала Хагари на пресс-конференции в понедельник, 9 октября.
– Яхья Синвар — командующий кампании, и он мертв, – сказал он.
Отмечается, что Синвар руководил операцией по вторжению боевиков на территорию Израиля,
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Также израильский военный подчеркнул, что “военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы уязвимы и обречены”.
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