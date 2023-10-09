Лідер ХАМАC Яхʼя Сінвар мертвий: що відомо

Лідер палестинського терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази Яхʼя Сінвар мертвий.

Про це повідомляє The Times Of Israel, посилаючись на заяву речника ЦАХАЛу контрадмірала Хагарі на пресконференції в понеділок, 9 жовтня.

– Яхʼя Сінвар – командувач кампанії, і він мертвий, – сказав він.

Зазначається, що Сінвар керував операцією із вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю,

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Також ізраїльський військовий наголосив, що “військове та політичне керівництво ХАМАСу, всі його активи вразливі та приречені”.

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