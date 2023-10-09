Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Світ
Потребує перевірки
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Лідер ХАМАC Яхʼя Сінвар мертвий: що відомо

Лідер ХАМАС Яхья Синвар
Фото: Getty Images

Лідер палестинського терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази Яхʼя Сінвар мертвий. 

Про це повідомляє The Times Of Israel, посилаючись на заяву речника ЦАХАЛу контрадмірала Хагарі на пресконференції в понеділок, 9 жовтня.

Яхʼя Сінвар – командувач кампанії, і він мертвий, – сказав він. 

Зазначається, що Сінвар керував операцією із вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю,

Зараз дивляться

Також ізраїльський військовий наголосив, що “військове та політичне керівництво ХАМАСу, всі його активи вразливі та приречені”.

Новина оновлюється…

Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні з Газою – ЦАХАЛ
військові ЦАХАЛ
Система потребує перезарядки. ЗМІ розповіли, як ХАМАС зміг придушити Залізний купол
Залізний купол
Радбез ООН провів засідання щодо Ізраїлю, але жодних рішень не ухвалив
Лідер ХАМАC Яхʼя Сінвар мертвий: що відомо
Ізраїль подав до США запит на високоточні бомби та ракети-перехоплювачі
Лідер ХАМАC Яхʼя Сінвар мертвий: що відомо
В Ізраїлі розшукали п’ятьох українців та евакуювали пораненого хлопчика – МЗС
Єрусалим Ізраїль

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Лідер ХАМАC Яхʼя Сінвар мертвий: що відомо
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Лідер ХАМАC Яхʼя Сінвар мертвий: що відомо
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Лідер ХАМАC Яхʼя Сінвар мертвий: що відомо
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Лідер ХАМАC Яхʼя Сінвар мертвий: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь