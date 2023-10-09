Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям через напад ХАМАСу на Ізраїль

Після нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях.

Про це повідомив єврокомісар з питань сусідства Олівер Варгеї.

За його словами, масштаби терору й жорстокості проти Ізраїлю та його народу стали переломним моментом, після якого не може бути “бізнесу як зазвичай”.

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– Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму €691 млн, – зазначив політик.

Єврокомісія негайно призупиняє виплати за наявними проєктами для Палестини, а нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені “до подальшого повідомлення”.

– Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз, – зазначив єврокомісар.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що у вівторок, 10 жовтня, міністри закордонних справ Євросоюзу зберуться на екстрене засідання через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

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