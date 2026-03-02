28 февраля Израиль при поддержке Соединенных Штатов нанес удары по иранской территории. Операция стала очередным этапом эскалации после атак, которые имели место в июне 2025 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который он назвал террористическим режимом, не имеет права обладать ядерным оружием. Президент США Дональд Трамп пояснил, что целью операции было уничтожение иранских ракетных мощностей.

В Тегеране же традиционно опровергли обвинения в намерениях разработать ядерное оружие, подчеркнув, что их ядерная программа направлена исключительно на мирные нужды.

Удары по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года

Предыдущее обострение в отношениях между Израилем и Ираном началось 13 июня 2025 года. В этот день Израиль нанес серию масштабных ударов по ключевым военным и стратегическим объектам на территории Ирана.

Под удар попали ядерные объекты, в частности главный центр по обогащению урана в Натанзе, а также предприятия по производству ракетного вооружения и структуры военного командования. Эти действия стали началом широкой операции, цель которой — помешать Ирану создать ядерное оружие.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила ряд авиаударов по объектам военной инфраструктуры иранского режима в окрестностях Тегерана. Среди целей — завод по производству центрифуг, а также несколько предприятий, связанных с изготовлением вооружения.

Согласно сообщению, в течение последних нескольких часов более 50 израильских истребителей нанесли скоординированные удары по ключевым военным объектам в столичном регионе Ирана.

Атаки иранскими беспилотниками 13 апреля 2024 года

Это не первая эскалация конфликта на Ближнем Востоке в этому году. Еще 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников по Израилю, что стало крупнейшей атакой дронов в истории, и первым случаем прямого нападения на Израиль со стороны армии другого государства с 1991 года. Тогда официальный Иерусалим для отражения атаки применил системы Стрела-3 и Праща Давида.

Примечательным стало и то, что к обороне Израиля не только вооруженные силы страны: США, Великобритания и Иордания также использовали свои войска для перехвата иранских дронов над Израилем, а Франция развернула свой военно-морской флот. Странам совместными усилиями удалось отразить нападение Ирана и значительных последствий для Израиля не произошло. Также не поступало информации о человеческих жертвах.

Вторжение ХАМАС в Израиль 7 октября 2023

Арабо-израильский конфликт вновь обострился 7 октября 2023 года, когда по Израилю из сектора Газа были нанесены ракетные удары, а на юг еврейского государства вошли боевики ХАМАС. Тогда сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что террористы из Газы проникли в города на юге Израиля, в результате чего были погибшие и раненые.

Тогда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что это не эскалация и ХАМАС объявил Израилю войну.

В НАТО осудили террористические атаки ХАМАСа против Израиля.

Представитель военно-политического союза Дилан Уайт в соцсети X (бывший Twitter) написал, что терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право защищать себя.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself. — Dylan White (@NATOpress) October 7, 2023

Входит ли Израиль в НАТО?

Сейчас членами Организации Североатлантического договора является 32 государства. Израиль не является членом НАТО.

В то же время, в НАТО существуют разветвленные системы партнерств. Среди них – Инициатива Средиземноморский диалог, в которую входят семь стран, в том числе и Израиль. Целью этого сотрудничества является улучшение взаимопонимания между странами региона, безопасность и стабильность и т. д.

В течение последних десятилетий Израиль поддерживает отношения с США и считается самым устойчивым партнером Вашингтона на Ближнем Востоке. Также США оказывает помощь Израилю.

Она изложена в десятилетних соглашениях. В последнем таком есть обязательство Вашингтона предоставить военную помощь на $38 млрд в период с 2019-го по 2028 год.

