У Євросоюзі проведуть екстрене засідання через війну в Ізраїлі

Міністри закордонних справ Євросоюзу зберуться на екстрене засідання через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зустріч планується на вівторок, 10 жовтня.

– Я скликаю завтра екстрену зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні, – зазначив Боррель у соцмережі X (колишній Twitter).

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.

Він також прокоментував масовий розстріл відвідувачів музичного фестивалю Nova Festival, який здійснили терористи ХАМАС після прориву на територію Ізраїлю. За даними ЗМІ, на місці проведення фестивалю виявили тіла 260 загиблих людей.

– 3 000 молодих людей перебували на фестивалі, коли потрапили в засідку. Наразі відомо, що 260 з них були жорстоко вбиті ХАМАС. Інших терористи взяли в заручники, – наголосив Боррель.

Він додав, що не може бути жодного виправдання для нападу на невинних мирних людей.

3000 young people were out celebrating at a festival, when they were ambushed. It is now clear that 260 of them were brutally murdered by Hamas. Others were taken hostage by the terrorists.

There can be no justification for anyone to target innocent civilians, ever.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023