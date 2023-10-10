Зеленский сообщил, о чем в Румынии будет говорить с президентом Йоханнисом
10 октября президент Украины Владимир Зеленский встречается со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
Глава Украины отмечает: спектр тем для переговоров – велик.
Так, президенты Украины и Румынии обсудят:
- дальнейшее взаимодействие в вопросах безопасности,
- развитие авиационной и других оборонных коалиций,
- усиление украинской ПВО,
- общую архитектуру безопасности в Черноморском регионе,
- отношения с партнерами.
– Этот визит принесет пользу обоим нашим народам, – заверил Владимир Зеленский.
В то же время президент Украины поблагодарил Румынию за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает защиту страны.
А также – за максимально конструктивную солидарность, позволяющую Украине и Румынии вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной.
По словам Владимира Зеленского, налаженное сотрудничество поддерживает стабильность многих других народов, поэтому его можно расширить еще.
Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко