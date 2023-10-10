Зеленский сообщил, о чем в Румынии будет говорить с президентом Йоханнисом

10 октября президент Украины Владимир Зеленский встречается со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Глава Украины отмечает: спектр тем для переговоров – велик.

Так, президенты Украины и Румынии обсудят:

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дальнейшее взаимодействие в вопросах безопасности,

развитие авиационной и других оборонных коалиций,

усиление украинской ПВО,

общую архитектуру безопасности в Черноморском регионе,

отношения с партнерами.

– Этот визит принесет пользу обоим нашим народам, – заверил Владимир Зеленский.

В то же время президент Украины поблагодарил Румынию за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает защиту страны.

А также – за максимально конструктивную солидарность, позволяющую Украине и Румынии вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной.

По словам Владимира Зеленского, налаженное сотрудничество поддерживает стабильность многих других народов, поэтому его можно расширить еще.

Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Офис президента

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