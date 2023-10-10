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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський повідомив, про що в Румунії говоритиме з президентом Йоханнісом

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

10 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрічається із своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом.

Очільник України наголошує: спектр тем для переговорів – великий.

Так, президенти України та Румунії обговорять:

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  • подальшу безпекову взаємодію,
  • розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій,
  • посилення української ППО,
  • загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря,
  • відносини з партнерами.

– Цей візит принесе користь обом нашим народам, – запевнив Володимир Зеленський.

Принагідно президент України подякував Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює захист країни.

А також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає змогу Україні та Румунії разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої.

За словами Володимира Зеленського, налагоджена співпраця підтримує стабільність багатьох інших народів, тож її можна розширити ще.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Клаус Йоганніс, Президент України, Румунія
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