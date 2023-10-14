Почти столетие войн и конфликтов: краткая история сектора Газа и Израиля

7 октября боевая группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, атаковала Израиль, убив более 1300 человек и взяв сотни заложников. Израиль нанес ответный удар, и теперь, по последним данным, в Газе по меньшей мере 2000 погибших и более 1 млн беженцев. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а сектор Газа заплатит за это нападение.

Военные конфликты между Палестиной и Израилем продолжаются не один десяток лет. Поэтому, чтобы понять нынешнюю войну, стоит взглянуть на прошлое этих территорий.

Факты ICTV расспросили об истории формирования сектора Газа, Западного берега Иордана и Израиля у директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса.

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Палестина и Османская империя

Палестина была частью Османской империи на протяжении почти четырех веков. Население в основном было арабоязычным, исповедовало ислам. Рядом с оседлым населением проживали и кочевники — так называемые бедуины.

Ситуация динамично начала меняться в конце XVIII века, когда произошел Египетский поход Наполеона (1798-1801 гг., попытка завоевания Египта). Он совершил рейд вдоль побережья, где большинство поселений в результате войны исчезли.

В первой половине XIX в. свою силу решил показать Египет, бросив вызов Османской империи. И до 50-х годов этот регион находился под властью Египта. Но местное население себя не отождествляло ни с египтянами, ни с турками, ни с бедуинами. То есть проявлялось первое национальное самоопределение. С 50-х годов Турция, которая входила в Османскую империю, возвращает территории.

На этот период также приходятся войны между Российской и Османской империями. Часть исламского населения из Российской империи бежит в Турцию — особенно после геноцида на Северном Кавказе. Часть населения — черкесские племена — турки расселяют на севере нынешнего Израиля.

В этот период начинается активная колонизация Палестины немцами. В то же время Палестину активно посещают еврейские деятели, которые также увидели возможность для создания своих колоний. В 1897 году организован Первый сионистский конгресс, который стал началом сионизма как общественного движения и основал фонд для покупки земель в Палестине. Тогда же возникают первые еврейские поселения, преимущественно – на побережье Средиземного моря.

В России начинаются активные еврейские погромы. Количество еврейского населения, которое переезжает в Палестину, увеличивается. При этом растет напряжение между евреями и палестинцами, ведь всем нужна была земля.

По словам Игоря Семиволоса, до появления еврейского политического крыла между евреями и арабами не было каких-то проблем — они вполне мирно сосуществовали.

Первая мировая война и Палестинский мандат

В 1915 году британцы договариваются с арабами, что последние поднимут восстание против Турции (Османская империя входила в коалицию, которая противостояла Антанте) — так называемое Арабское восстание (1916-1918). Оно не было определяющим, но отвлекло значительную часть турецких войск на подавление этого восстания. В это время британцы с арабами договорились, что Великобритания после окончания Первой мировой войны создаст новые арабские государства, в том числе и Палестину.

Однако в 1917 году подписали Декларацию Бальфура, которая одобряла создание еврейского национального центра в Палестине, при условии, что это не будет противоречить интересам другого населения. После Первой мировой войны Османская империя распалась, а Британия получила Палестинский мандат.

Начинается активная миграция евреев в Палестину, развивается инфраструктура. В 20-х годах палестинцы делают то же самое. На тот уже момент существовало напряжение между евреями и арабами за землю, за влияние на британцев и тому подобное. В 1929 году происходит первая серьезная стычка, которая началась в Иерусалиме. Причина — конфликт из-за доступа к Стене плача.

В 30-х годах евреи активно скупают земли, еще больше народа переселяется из Европы — в основном средний класс с деньгами. Быстро растут еврейские города. Активно развиваются и палестинцы — так же появляется средний класс.

Игорь Семиволос отмечает, что национализм обычно возникает в городах. Так произошло и тогда — начались столкновения интересов еврейского и палестинского национализма.

В 1936 году арабы подняли восстание. У евреев тогда случился кризис – люди остались без работы. Многие арабы тогда работали на евреев, и вот последние решили арабов заменить на своих. К 1939 году восстание подавили, много людей погибло.

Вторая мировая война и раздел Палестины

Во время Второй мировой войны начинает нарастать еврейский терроризм, рассказывает эксперт Игорь Семиволос. Террористические группы совершают нападения на арабов, на арабские поселения, чтобы вытеснить их с территорий. Также происходят террористические акты против британцев, чтобы заставить Великобританию покинуть территорию Палестины.

По окончанию войны мир узнает об ужасах Холокоста и возникает вопрос поселения большого количества перемещенного еврейского населения в Европе. Начинают говорить об их переселении в Палестину. Осенью 1947 года новосозданная Организация Объединенных Наций приняла План ООН по разделу Палестины. Эта резолюция рекомендовала создать два отдельных государства — арабское и еврейское. Но оба народа не были удовлетворены условиями — каждый хотел больше земель.

И вот в мае 1948 года возникает государство Израиль, границы которого не определены. Но тут египетские самолеты атаковали Тель-Авив, а армии ряда арабских государств (Иордания, Ирак, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Йемен) пошли войной против Израиля. Бои продолжались до начала 1949 года — Израиль подписал соглашения о перемирии с арабскими государствами.

Около 750 тысяч палестинских арабов были выселены. Многие из них оказались на двух клочках земли: Газа, под управлением Египта, и Западный берег реки Иордан, под управлением Иордании. Условия в Газе были ужасными: люди жили в казармах, школах и мечетях. Беженцам из Газы не позволяли ни въехать в Египет, ни вернуться в Израиль. Люди оказались в ловушке и без гражданства.

А вот жители Западного берега реки Иордан получили гражданство Иордании.

Конфликт на том не закончился, палестинцы периодически нападают на израильские базы. И в таком состоянии все продолжается до 1967 года.

Шестидневная война и две интифады

С 5 по 10 июня 1967 года Израиль начинает шестидневную войну с Египтом, Иорданией и Сирией. Израиль захватил Газу, Голанские высоты, Западный берег Иордана и Синайский полуостров. На последнем возникают израильские поселения.

— Израильтяне тогда верили, что они наконец осуществили историческую миссию — вернули себе все территории, – говорит эксперт Центра ближневосточных исследований.

В 1987 году палестинцы поднялись на восстание, которое стало известным как Первая интифада – борьба против “израильской оккупации территорий”, взятых под контроль во время Шестидневной войны. У палестинцев Газы накапливалось раздражение, ведь они не имели гражданства и вообще потеряли права. Интифада вынудила Израиль к подписанию в 1993 году мирного соглашения.

Палестинская администрация, новая структура, взяла на себя ограниченный контроль над Газой и Западным берегом Иордана, хотя израильская оккупация продолжалась. Однако на переговорах не смогли прийти к согласию относительно расширения поселений и кто будет контролировать спорный город Иерусалим.

По словам эксперта, в 80-х годах немалую роль сыграло палестинское исламское движение и политическая партия ХАМАС, возникшее во время интифады. Боевики ХАМАСа начали кампанию террористов-смертников, чтобы противостоять мирным соглашениям. Мирный процесс сел на мель. В 2000 году палестинцы поднялись на вторую интифаду – Аль-Аксы, – которая продолжалась до смерти лидера палестинского национального движения Ясира Арафата.

Отказ Израиля от прямого контроля над сектором Газы

Израиль ушел из Газы в 2005 году. С этой территории вывели около 9 тыс. израильских поселенцев и военных. После смерти Ясира Арафата к власти приходит его сподвижник Махмуд Аббас и встает вопрос о перезагрузке Палестинской администрации, то есть парламента. Снова возникает вопрос ХАМАС.

– Выборы состоялись, политическая партия ХАМАС побеждает. Идут разговоры, что ХАМАС может признать границы Израиля 1967 года. Но министров и депутатов ХАМАСа израильтяне арестовывают. В результате Палестинская администрация не собирается, возникает кризис. Израильтяне этому радуются, потому что “не с кем вести переговоры”, – рассказывает эксперт Игорь Семиволос.

Напряжение в Палестине и политический кризис завершается кратковременной, но довольно кровавой гражданской войной. В 2007 году она разражается на Западном берегу Иордана и в секторе Газа. В секторе Газа ХАМАС побеждает, а на Западном берегу Иордана движению за национальное освобождение Палестины ФАТХ удается разгромить подразделения ХАМАС и сохранить власть.

В ответ Израиль и Египет ввели блокаду прибрежной Газы, задушив ее экономику. Хотя за последние годы израильское правительство выдало тысячи разрешений на работу, чтобы палестинцы из Газы могли пересекать границу. Но условия жизни в секторе не очень-то и улучшились. По состоянию на 2022 год уровень безработицы составлял 47%, а среди молодежи – 70%.

Военные конфликты между Газой и Израилем периодически вспыхивают. Так, между 2008 и 2023 годами это привело к гибели 5360 палестинцев в Газе и ранению 63 тысяч человек.

И вот 7 октября 2023 года новый военный конфликт. Израиль ввел полную осаду сектора Газа, ограничив доступ к топливу, электроэнергии и продуктам питания.

— Не факт, что начнется большая ближневосточная война, но мир стал вверх ногами, — отметил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По его словам, как долго эта история продлится, никто не знает, но вряд ли кто-то кому-то когда-то уступит.

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