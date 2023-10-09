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Анна Голишевская, редактор ленты

Что такое сектор Газа: при чем здесь Израиль и ХАМАС – разъяснение

Что такое сектор Газа: при чем здесь Израиль и ХАМАС – разъяснение

7 октября произошел наибольший массовый удар боевиков палестинской группировки ХАМАС по Израилю за все годы конфликта. По состоянию на 9 октября известно о как минимум 700 погибших израильтянах и гражданах третьих стран, более сотни похищенных заложников и более 2 тысяч раненых.

Известно, что в Израиле объявлено мобилизацию резервистов и введено военное положение (впервые за 50 лет). Что такое сектор Газа, кто контролирует эти земли и при чем здесь ХАМАС – читайте в материале.

Что такое сектор Газа в Израиле

Что такое Сектор Газа Израиль и при чем здесь ХАМАС

На фото — сектор Газа до 2023 года REUTERS / Mohammed Salem

Сектор Газа – одна из двух основных частей так называемых Палестинских территорий. То есть остатков исторической Палестины, которые не вошли в состав современного Израиля и остались под властью арабов-палестинцев. Вторая часть современной Палестины – это Западный берег реки Иордан, отделенный от Газы территорией, собственно, Израиля. На территории сектора Газа сейчас есть несколько отдельных поселений и городов, крупнейшим из которых является город Газа.

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Важно добавить, что Израиль контролирует воздушное пространство над сектором и его береговую линию.

Также Израиль поставляет в сектор Газа электроэнергию, воду и значительное количество продовольствия и других гуманитарных товаров. Но в целом сектор находится в фактической блокаде, что отражается в его экономической ситуации. Большинство людей там не работают и зависят от международной помощи.

Где сектор Газа на карте

Что такое Сектор Газа Израиль и при чем здесь ХАМАС

Google Maps

Сектор Газа – это территория, зажатая между государством Израиль, Египтом и Средиземным морем. Имеет довольно скудную площадь протяженностью около 41 км и шириной 6-10 км (в общей сложности 360 квадратных километров).

Что такое Сектор Газа Израиль и при чем здесь ХАМАС

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Население сектора Газа

На территории сектора Газа проживает около 2,3 миллиона человек, и плотность населения является одной из самых высоких в мире. Известно, что в Газе живут и украинцы. В 2019 году их насчитывалось около 1 тысячи. В большинстве своем это женщины, которые вышли замуж за палестинцев и волей судьбы оказались в горячей точке, родили детей.

Что такое Сектор Газа Израиль и при чем здесь ХАМАС

На фото — сектор Газа до 2023 года REUTERS / Mohammed Salem

Кто контролирует сектор Газа

На сегодняшний день сектор Газа контролирует ХАМАС. Это палестинская исламистская боевая группировка, объявившая о начале операции Потоп Аль-Акса против Израиля. Из-за того что ХАМАС обстреливает Израиль, израильские войска наносят ответные удары по сектору Газа.

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Израиль, війна, Война в Израиле, Сектор Газа
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