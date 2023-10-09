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СМИ сообщили, что Иран помогал ХАМАСу спланировать нападение, Тегеран отреагировал

СМИ сообщили, что Иран помогал ХАМАСу спланировать нападение, Тегеран отреагировал
Фото: Getty Images

В течение нескольких недель Иран помогал боевикам палестинской террористической организации ХАМАС планировать нападение на Израиль.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы.

— Офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушные, наземные и морские вторжения — самый значительный прорыв границ Израиля со времен войны Судного дня 1973 года, — говорится в материале.

Указано, что детали операции были уточнены во время нескольких встреч в Бейруте, в которых приняли участие офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ХАМАС, который удерживает власть в Газе, и Хезболла, шиитская боевая группировка и политическая фракция в Ливане.

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Как указывает WSJ, окончательно нападение было одобрено в прошлый понедельник в Бейруте.

Реакция Ирана

Представительство Ирана при ООН отрицает причастность Тегерана к нападению.

Об этом сообщает российская служба BBC.

— Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ответных мероприятиях Палестины, поскольку эти решения принимаются исключительно самой Палестиной, — говорится в заявлении.

Представители Ирана добавили, что обострение конфликта “является вполне законной защитой от семи десятилетий деспотической оккупации”.

— Они пытаются оправдать свой провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана, — добавили иранцы.

Война в Израиле 2023 года

В субботу утром, 7 октября, ХАМАС объявил о начале новой масштабной операции против Израиля и выпустил с территории сектора Газа более 2,2 тыс. ракет.

В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.

Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Утром 8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

Также сообщается, что армия Израиля нанесла удар по дому в Нусейрате, в котором находился лидер палестинской группировки ХАМАС Айман Юнис.

Как сообщают западные СМИ, главарь террористов погиб, а его тело достали из-под завалов. Однако официального подтверждения нет.

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Источник: The Wall Street Journal, BBC Русская служба
Израиль, Иран, Война в Израиле
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