СМИ сообщили, что Иран помогал ХАМАСу спланировать нападение, Тегеран отреагировал
В течение нескольких недель Иран помогал боевикам палестинской террористической организации ХАМАС планировать нападение на Израиль.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы.
— Офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушные, наземные и морские вторжения — самый значительный прорыв границ Израиля со времен войны Судного дня 1973 года, — говорится в материале.
Указано, что детали операции были уточнены во время нескольких встреч в Бейруте, в которых приняли участие офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ХАМАС, который удерживает власть в Газе, и Хезболла, шиитская боевая группировка и политическая фракция в Ливане.
Как указывает WSJ, окончательно нападение было одобрено в прошлый понедельник в Бейруте.
Реакция Ирана
Представительство Ирана при ООН отрицает причастность Тегерана к нападению.
Об этом сообщает российская служба BBC.
— Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ответных мероприятиях Палестины, поскольку эти решения принимаются исключительно самой Палестиной, — говорится в заявлении.
Представители Ирана добавили, что обострение конфликта “является вполне законной защитой от семи десятилетий деспотической оккупации”.
— Они пытаются оправдать свой провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана, — добавили иранцы.
Война в Израиле 2023 года
В субботу утром, 7 октября, ХАМАС объявил о начале новой масштабной операции против Израиля и выпустил с территории сектора Газа более 2,2 тыс. ракет.
В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.
Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а сектор Газа “заплатит” за это нападение.
Утром 8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.
Также сообщается, что армия Израиля нанесла удар по дому в Нусейрате, в котором находился лидер палестинской группировки ХАМАС Айман Юнис.
Как сообщают западные СМИ, главарь террористов погиб, а его тело достали из-под завалов. Однако официального подтверждения нет.
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