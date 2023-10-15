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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Белгородской области атакована подстанция, питавшая военные объекты РФ – СБУ

Удар по підстанції в Бєлгородській області

Ночью 15 октября была успешно атакована электрическая подстанция Красная Яруга в Белгородской области РФ.

Источники в СБУ предоставили видео, как дроны попадают точно в подстанцию, к которой, в частности, подключены российские военные объекты.

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– Очередная работа Службы безопасности для осознания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны – это реальность, которая уже стоит у них на пороге, – отметили в СБУ.

Реакция РФ

В четыре утра 15 октября в Минобороны России отчитывались об успешном перехвате 27 беспилотников.

18 якобы приземлили над Курской областью. Еще два, убеждают в оборонном ведомстве России, уничтожили в воздухе над Белгородской областью.

Где были “перехвачены” еще семь дронов, в Минобороны России решили не уточнять.

Не сообщали там и о попаданиях.

Губернатор Курской области Роман Старовойт около полуночи сообщил об “сбитии” 12 БпЛА над Курском и Курским районом.

Никто из людей, убеждал глава области, не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался лишь о ситуации в регионе накануне, не обмолвившись ни словом о событиях ночи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ВСУ. Война с оккупантами, Минобороны России, Роман Старовойт, Вячеслав Гладков

Фото: ВСУ. Война с оккупантами

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