В Белгородской области атакована подстанция, питавшая военные объекты РФ – СБУ
Ночью 15 октября была успешно атакована электрическая подстанция Красная Яруга в Белгородской области РФ.
Источники в СБУ предоставили видео, как дроны попадают точно в подстанцию, к которой, в частности, подключены российские военные объекты.
– Очередная работа Службы безопасности для осознания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны – это реальность, которая уже стоит у них на пороге, – отметили в СБУ.
Реакция РФ
В четыре утра 15 октября в Минобороны России отчитывались об успешном перехвате 27 беспилотников.
18 якобы приземлили над Курской областью. Еще два, убеждают в оборонном ведомстве России, уничтожили в воздухе над Белгородской областью.
Где были “перехвачены” еще семь дронов, в Минобороны России решили не уточнять.
Не сообщали там и о попаданиях.
Губернатор Курской области Роман Старовойт около полуночи сообщил об “сбитии” 12 БпЛА над Курском и Курским районом.
Никто из людей, убеждал глава области, не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался лишь о ситуации в регионе накануне, не обмолвившись ни словом о событиях ночи.
Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ВСУ. Война с оккупантами, Минобороны России, Роман Старовойт, Вячеслав Гладков
Фото: ВСУ. Война с оккупантами
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