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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Бєлгородській області атаковано підстанцію, що живила військові об’єкти РФ – СБУ

Удар по підстанції в Бєлгородській області

Уночі 15 жовтня було успішно атаковано електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області РФ.

Джерела в СБУ надали відео, як дрони влучають точно в підстанцію, до якої, зокрема, підключені російські військові об’єкти.

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– Чергова робота Служби безпеки задля усвідомлення окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку – це реальність, яка вже стоїть у них на порозі, – зазначили в СБУ.

Реакція РФ

О четвертій ранку 15 жовтня в Міноборони Росії звітували про успішне перехоплення 27 безпілотників.

18 буцімто приземлили над Курською областю. Ще два, переконують в оборонному відомстві Росії, знищили в повітрі над Бєлгородською областю.

Де були “перехоплені” ще сім дронів, у Міноборони Росії вирішили не уточнювати.

Не повідомляли там і про влучання.

Губернатор Курської області Роман Старовойт близько опівночі повідомив про “збиття” 12 БпЛА над Курськом та Курським районом.

Ніхто із людей, переконував очільник області, не постраждав.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков відзвітував лише про ситуацію в регіоні напередодні, не обмовившись жодним словом про події ночі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ЗСУ. Війна з окупантами, Міноборони Росії, Роман Старовойт, В’ячеслав Гладков

Фото: ЗСУ. Війна з окупантами

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