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Юлия Соколова, редактор ленты

Выборы в Польше: политсила, занимающая третье место, отказалась от коалиции с партией власти

Вибори в Польщі, блок Третій шлях
Фото: Getty Images

В Польше представители избирательного блока Третий путь (Trzecia Droga) исключают возможность создания коалиции с правящей партией Право и справедливость (ПиС). Блок, по предварительным данным, имеет третий результат на парламентских выборах.

Об этом в комментарии агентству PAP сообщил Дариуш Климчак, сопредседатель Польской селянской партии, что входит в состав блока.

Он исключил переговоры с ПиС о создании правительственной коалиции.

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– Мы выстроили нашу кампанию и политическую позицию на критике того, что ПиС делает в экономике, в системе здравоохранения, в образовании, и как это разрушило наши международные отношения и положение в Евросоюзе, – объяснил Климчак.

По его словам, существует “миллион аргументов в пользу того”, что “никто из серьезных политиков” не будет вести переговоры с ПиС из-за политики партии в течение двух сроков пребывания у власти.

Климчак подтвердил, что оппозиционные партии, которые проходят в Сейм, могут провести переговоры о создании коалиции. Речь идет о Гражданской коалиции Дональда Туска, блоке Третий путь и партии Левица.

По словам политика, “первая встреча и серьезный разговор” состоятся через несколько часов после обнародования официальных результатов выборов. Между лидерами оппозиционных партий постоянно происходят контакты.

Лидер Польской селянской партии Владислав Косиняк-Камыш также исключил возможность создания коалиции с ПиС. По его словам, политсила шла на выборы “с лозунгом: либо Третий путь, либо третий срок (для ПиС, – Ред.)”.

А Михал Кобоско – сопредседатель партии Польша 2050, которая также входит в блок Третий путь, сообщил, что сейчас политики ждут результатов официального подсчета голосов. Он тоже исключил возможность каких-либо переговоров с ПиС.

Что известно о предварительных результатах выборов в Польше

По результатам подсчета, с более 67% голосов первое место занимает партия Право и справедливость (37,49%).

На втором месте – оппозиционная Гражданская коалиция Дональда Туска (28,6%). На третьем месте – блок Третий путь (14,46%), на четвертом – коалиция социал-демократических партий Левица (8,29%), на пятом – крайне правая евроскептическая партия Конфедерация.

По данным экзит-полов, ПиС хоть и лидирует, однако не наберет большинства мандантов в Сейме (231), чтобы сформировать правительство. Не поможет даже гипотетическая коалиция с партией Конфедерация.

В то же время, три оппозиционные партии (Гражданская коалиция, Третий путь и Левица) в случае объединения имеют шанс сформировать коалицию и правительство.

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Источник: PAP

Выборы в парламент, коалиция, парламентські вибори, Польша, уряд
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