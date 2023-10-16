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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вибори в Польщі: політсила, що посідає третє місце, відмовилася від коаліції з партією влади

Вибори в Польщі, блок Третій шлях
Фото: Getty Images

У Польщі представники виборчого блоку Третій шлях (Trzecia Droga) виключають можливість створення коаліції з керівною партією Право і справедливість (ПіС). Блок, за попередніми даними, має третій результат на парламентських виборах.

Про це у коментарі агенції PAP повідомив Даріуш Климчак, співголова Польської селянської партії, яка входить до складу блоку.

Він виключив можливість переговорів із ПіС про створення урядової коаліції.

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– Ми вибудували нашу кампанію і політичну позицію на критиці того, що ПіС робить в економіці, в системі охороні здоров’я, в освіті, та як це зруйнувало наші міжнародні відносини і становище в Євросоюзі, – пояснив Климчак.

За його словами, є “мільйон аргументів на користь того”, що “ніхто із серйозних політиків” не вестиме переговори з ПіС через політику партії протягом двох термінів перебування при владі.

Климчак підтвердив, що опозиційні партії, які проходять до Сейму, можуть провести переговори про створення коаліції. Йдеться про Громадянську коаліцію Дональда Туска, блок Третій шлях і партію Лівиця.

За словами політика, “перша зустріч і серйозна розмова” відбудуться через декілька годин після оприлюднення офіційних результатів виборів. Між лідерами опозиційних партій постійно відбуваються контакти.

Лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш також виключив можливість створення коаліції з ПіС. За його словами, політсила йшла на вибори “з гаслом: або Третій шлях, або третій термін (для ПіС, – Ред.)”.

А Міхал Кобоско – співголова партії Польща 2050, яка також входить до блоку Третій шлях, повідомив, що зараз політики чекають на результати офіційного підрахунку голосів. Він теж виключив можливість будь-яких переговорів з ПіС.

Що відомо про попередні результати виборів у Польщі

За результатами підрахунку, із понад 67% голосів перше місце посідає керівна партія Право і справедливість (37,49%).

На другому місці – опозиційна Громадянська коаліція Дональда Туска (28,6%). На третьому місці – блок Третій шлях (14,46%), на четвертому – коаліція соціал-демократичних партій Лівиця (8,29%), на п’ятому – вкрай права євроскептична партія Конфедерація.

За даними екзит-полів, ПіС хоч і лідирує, однак не набере більшості мандантів у Сеймі (231), щоб сформувати уряд. Не допоможе навіть гіпотетична коаліція з партією Конфедерація.

Водночас три опозиційні партії (Громадянська коаліція, Третій шлях і Лівиця) в разі об’єднання мають шанс сформувати коаліцію та уряд.

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Джерело: PAP

Вибори до парламенту, коаліція, парламентські вибори, Польща, уряд
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