Выборы в Польше: кто сформирует коалицию и как это скажется на поддержке Украины

В Польше прошли выборы в Сейм (нижнюю палату) и Сенат (верхнюю палату) на следующий четырехлетний срок. Аналитики и эксперты называют эти выборы важнейшими в истории страны за последние 30 лет.

После подсчета Центризбиркомом Польши 4 444 076 голосов правящая партия Право и Справедливость (PiS) вице-премьера Ярослава Качиньского лидирует с 40,05% голосов, оппозиционная либеральная Гражданская коалиция экс-премьера Дональда Туска имеет 26,38%, коалиция либералов и аграриев Третий путь — 14,07%, Новая левица — 8,05% и ультраправая Конфедерация — 7,4%.

Поэтому правящей PiS удалось сохранить первое место, хотя оппозиционные партии получили значительно больше голосов.

Факты ICTV поинтересовались, как выборы в Польше могут сказаться на Украине.

Предварительно, по результатам экзитполов, распределение мандатов в польском Сейме будет выглядеть так:

Для формирования правительства нужна коалиция, которая бы в Сейме имела в 231 из 460 депутатов, или же попытаться сформировать правительство меньшинства.

Одним из возможных сценариев является формирование парламентского большинства из оппозиционных Гражданской коалиции, Третьего пути и Новой левицы, считает кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович.

У Права и Справедливости, несмотря на лидерство в подсчетах, не будет возможности сформировать коалицию, даже если присоединится Конфедерация — голосов поляков просто не хватит. Также вряд ли PiS сможет договориться еще с какими-то политическими силами, потому что предвыборная кампания в Польше была достаточно агрессивная и бескомпромиссная. Политики наговорили друг о друге много вещей, которые сложно будет забыть, даже если придется формировать коалицию.

Однако Игорь Рейтерович отмечает, что окончательные результаты выборов могут оказаться неожиданностью для всех и отличаться от экзитполов. Несколько процентов могут иметь значение, ведь по польскому законодательству голоса за партии, которые не прошли в парламент, перераспределяются среди тех, кто победил.

Поэтому вполне возможно, что Право и Справедливость через этот подсчет может получить себе много дополнительных голосов и претендовать на формирование коалиции. Но пока смахивает на то, что это будут оппозиционные партии и Дональд Туск.

По словам политолога Игоря Рейтеровича, не важно, кто и как сформирует коалицию в польском парламенте, отношения Украины и Польши будут оставаться нормальными.

И агрессивная риторика об Украине, особенно Права и Справедливости, которая звучала во время выборов, понемногу будет угасать, считает эксперт. Все потому, что это была именно предвыборная риторика, а не явное желание в чем-то обвинить Украину. Польские политики тогда были зациклены именно на получении голосов избирателей, поэтому и “играли” на определенных настроениях в обществе.

Такие люди были как и в пока нынешней власти, так и среди тех, кто представлял оппозицию. Например, по спискам оппозиции прошел Михал Колодзейчак, глава Агроунии, который отличился радикальными заявлениями против экспорта украинского зерна. Кстати, он вместе с Дональдом Туском в совместном письме призвали Европарламент продлить запрет ввоза зерна на год, а еще распространить запрет на молочные продукты, яйца, курятину, мед, овощи и некоторые виды фруктов из Украины.

По его словам, украинцам не стоит волноваться, что мы потеряем поддержку Польши.

По мнению эксперта, здесь преимуществом для нас будет, если главным в коалиции будет Дональд Туск (Гражданская коалиция), ведь он сам хочет активно интегрировать Польшу в европейское общество, довыполнить требования. В этом контексте поляки могут предоставить нам еще больше помощи.

Польская оппозиция не является противником расширения Европейского Союза, и именно через расширение Дональд Туск может попытаться решить определенные проблемы Польши. А, например, Право и Справедливость эти вопросы хотела решать путем изоляции Польши.

Игорь Рейтерович отмечает, что здесь очерчиваются два принципиально разных подхода к политике Польши, но подход Туска на определенном этапе для Украины может быть более выгодным.

В обзоре британской телерадиокомпании BBC отмечается, что вполне вероятно, что коалиция из оппозиции может набрать 248 мандатов: 163 мест от Гражданской коалиции + 55 мандатов потенциального партнера Третий путь и + 30 мандатов от Левицы. Кстати, они занимают однозначно проевропейскую позицию, а значит поддерживают Брюссель, который в свою очередь поддерживает Украину в войне с Россией.

Однако не стоит рассчитывать, что в польско-украинских отношениях все сразу станет легким и приятным. Так не будет однозначно. Хотя бы потому, что в рядах той же Гражданской платформы есть Михал Колодзейчак, который выступал против “наплыва украинского зерна” в Польшу.

Тимоти Гартон Эш, британский историк, автор ряда книг и публикаций, посвященных политике и истории настоящего времени Европы, считает, что результаты выборов в Польше — это большая победа демократической оппозиции, которая станет большим положительным поворотом для Европы в целом.

It looks like a big win for the democratic opposition in Poland which will be a major positive turn for Europe as a whole… Bravo Poland

Jeszcze Europa nie zginela!#Poland #Wybory pic.twitter.com/s0Zip2B1zs

— Timothy Garton Ash (@fromTGA) October 15, 2023