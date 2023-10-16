Выборы в Польше: наблюдатели указали на злоупотребления ПиС госресурсом и предвзятость СМИ

Парламентские выборы в Польше, которые прошли 15 октября, в целом были конкурентными. Однако наблюдалось злоупотребление государственным ресурсом и существенная поляризация общества.

Об этом говорится в отчете международных наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Отмечается, что выборы характеризовались рекордно высокой явкой. Кандидаты могли свободно проводить агитацию, однако “кампания была запятнана заметным совпадением между сообщениями правящей партии и информационными кампаниями правительства“. Речь идет о партии Право и справедливость, которая сейчас управляет страной.

Сейчас смотрят

Наблюдатели также обращают внимание на предвзятость государственных СМИ. В отчете сказано, что партия власти ПиС получила явное преимущество за счет “искаженного и откровенно ангажированного освещения событий общественным вещателем”, и это подрывало демократический принцип отделения государства от политсил.

– Совпадение предвыборных сообщений правящей партии с информационными кампаниями правительства, а также кампаниями государственных компаний и их фондов, в частности относительно референдума, предоставило еще одно значительное преимущество правящей партии… Хотя общественное телевидение предоставило бесплатное эфирное время всем участникам, его политическое освещение явно продвигало руководящую партию и ее политику, и в то же время демонстрировало откровенную враждебность к оппозиции, — говорится в отчете.

Наблюдатели добавили, что выборы состоялись “в очень поляризованной атмосфере”. Многие считали их критически важными для демократического будущего Польши.

Представители ОБСЕ и ПАСЕ отметили эффективную подготовленность избирательной комиссии Польши и в целом спокойный день выборов. В то же время, они обратили внимание на недостаточно прозрачный процесс принятия избиркомом решений и случаи нарушения тайны голосования.

Замечания наблюдателей вызвала и предвыборная кампания, которая ” носила крайне конфронтационный характер”. В отчете подчеркивается, что кандидаты “неоднократно использовали нетолерантные, женоненавистнические и дискриминационные высказывания, в том числе антимигрантские нарративы”. Наблюдались словесные выпады в сторону лидеров партий.

Международная миссия наблюдателей за парламентскими выборами в Польше насчитывала 154 наблюдателя из 44 стран.

Выборы в Польше: кто лидирует

После подсчета более 90% голосов первую позицию на выборах в Сейм сохраняет партия власти Право и справедливость (36,37%).

На втором месте – оппозиционная Гражданская коалиция (29,73%).

Третью позицию занимает блок Третий путь (14,48%), четвертую – партия Левица (8,41%), пятую – Конфедерация (7,21%).

Выборы проходили в обе палаты польского парламента – Сейм и Сенат. Однако для формирования правительства важны именно результаты выборов в Сейм. Ведь партии, которые получат большинство и создадут коалицию, смогут сформировать новое правительство.

Право и справедливость, скорее всего, не получит монобольшинства в Сейме. Для этого необходимо иметь 231 мандат.

Коалицию гипотетически могут сформировать оппозиционные партии Гражданская коалиция, Третий путь и Левица.

Источник : ОБСЕ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.