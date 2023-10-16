Вибори в Польщі: спостерігачі вказали на зловживання ПіС держресурсом та упередженість ЗМІ

Парламентські виборів у Польщі, які відбулися 15 листопада, загалом були конкурентними. Однак спостерігалося зловживання державними ресурсами та суттєва поляризація суспільства.

Про це йдеться в звіті міжнародних спостерігачів від ОБСЄ та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Зазначається, що вибори характеризувалися рекордно високою явкою. Кандидати могли вільно проводити агітацію, однак “кампанія була заплямована помітним збігом між повідомленнями правлячої партії та інформаційними кампаніями уряду“. Йдеться про партію Право і справедливість, яка зараз керує країною.

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Спостерігачі також звертають увагу на упередженістю державних ЗМІ. У звіті сказано, що партія влади ПіС отримала явну перевагу за рахунок “викривленого й відверто заангажованого висвітлення подій суспільним мовником”, і це підривало демократичний принцип відокремлення держави від політичних сил.

– Збіг передвиборчих повідомлень правлячої партії з урядовими інформаційними кампаніями, а також кампаніями державних компаній та їхніх фондів, зокрема щодо референдуму, надав ще одну значну перевагу керівній партії… Хоча громадське телебачення надало безкоштовний ефірний час усім учасникам, його політичне висвітлення явно просувало керівну партію та її політику, і водночас демонструвало відверту ворожість до опозиції, – сказано в звіті.

Спостерігачі додали, що вибори відбулися “в дуже поляризованій атмосфері”. Багато хто вважав їх критично важливими для демократичного майбутнього Польщі.

Представники ОБСЄ та ПАРЄ вказали на ефективну підготовленість виборчої комісії Польщі та загалом спокійний перебіг дня виборів. Водночас вони звернули увагу на недостатньо прозорий процес ухвалення виборчкомом рішень та випадки порушення таємниці голосування.

Зауваження спостерігачів викликала й передвиборча кампанія, яка “мала вкрай конфронтаційний характер”. В звіті наголошується, що кандидати “неодноразово використовували нетолерантні, женоненависницькі та дискримінаційні висловлювання, зокрема антимігрантські наративи”. Спостерігалися словесні випади в бік лідерів партій.

Міжнародна місія спостерігачів за парламентськими виборами в Польщі налічувала 154 спостерігачів із 44 країн.

Вибори в Польщі: хто лідирує

Після підрахунку понад 90% голосів першу позицію на виборах до Сейму зберігає партія влади Право і справедливість (36,37%).

На другому місці – опозиційна Громадянська коаліція (29,73%).

Третю позицію займає блок Третій шлях (14,48%), четверту – партія Лівиця (8,41%), п’яту – Конфедерація (7,21%).

Вибори проходили до обох палат польського парламенту – Сейму та Сенату. Однак для формування уряду важливі саме результати виборів до Сейму. Адже партії, які отримають більшість та створять коаліцію, зможуть сформувати новий уряд.

Право і справедливість швидше за все не отримає монобільшості в Сеймі. Для цього потрібно мати 231 мандат.

Коаліцію гіпотетично можуть сформувати опозиційні партії Громадянська коаліція, Третій шлях та Лівиця.

Джерело : ОБСЄ

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