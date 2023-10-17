€50 млрд на 4 года. Европарламент поддержал создание Фонда помощи Украине
Во вторник, 17 октября, Европарламент поддержал инициативу по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.
Об этом говорится на сайте ЕП.
За соответствующее предложение проголосовали 512 парламентариев, еще 45 проголосовали “против” и 63 воздержались.
Одним из ключевых требований депутатов Европарламента является использование активов Российской Федерации для восстановления Украины. Также это усиление борьбы с мошенничеством, коррупцией и другими нарушениями в использовании средств ЕС в Украине. Компании, находящиеся под олигархическим влиянием, не должны иметь права на получение финансирования, добавили депутаты Европарламента.
Кроме того, парламентарии внесли некоторые поправки в предложение, чтобы сделать Фонд более прозрачным. В частности, создав веб-портал о финансовых операциях, предоставленных Украине на конкретные цели, и шаги, которые со своей стороны осуществила Украина, чтобы получить помощь. Они также хотят, чтобы взносы, полученные от третьих стран и международных организаций, были обнародованы.
Указано, что Фонд для Украины является частью текущего пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, который нуждается в корректировке, поскольку он был серьезно истощен в результате многочисленных кризисов, произошедших с 2021 года.
Евродепутаты настаивают на том, что Фонд, вместе с пересмотром бюджета в целом, должен быть согласован как можно скорее, поскольку с 2024 года не будет предусмотрено никаких положений о помощи Украине. Пакет должен быть интегрирован также в годовой бюджет на следующий год, переговоры по которому состоятся в ноябре.
В июне Еврокомиссия предложила создать специальный Фонд с бюджетом до 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год в форме грантов и кредитов на поддержку восстановления, отстройки и модернизации Украины.
Ранее в Еврокомиссии заверили, что эскалация войны в Израиле не повлияет на поддержку Украины в войне против России.
Загрузка
Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов