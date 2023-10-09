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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Война в Израиле не повлияет на поддержку Украины — Еврокомиссия

Єврокомісія
Фото: Unsplash

В Еврокомиссии заверили, что эскалация войны в Израиле не повлияет на поддержку Украины в войне против России.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

— Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине. В этом не может быть никакого сомнения, — сказал Мамер.

Отвечая на вопрос о том, как ситуация на Ближнем Востоке может изменить поддержку Украины со стороны ЕС, он отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Бордо в субботу еще раз подтвердила, что ЕС будет стоять рядом с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России.

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Между тем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отдельно прокомментировал, станет ли возможная связь между событиями в Украине и Израиле, а также возможные попытки России использовать эту ситуацию в свою пользу, темой экстренной встречи глав МИД Евросоюза во вторник.

— Каждый раз, когда министры встречаются, они обсуждают события в Украине из-за их важности. Я только подчеркну: идея завтрашней встречи… обсудить, что случилось (в Израиле, — Ред.) и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте, — сказал Стано.

Он подчеркнул, что независимо от этого Россия пытается использовать все, что происходит в международной сфере: или чтобы разжечь нестабильность, или чтобы воспользоваться ею для усиления своей кампании против Украины. Но это не означает, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины.

Напомним, в субботу, 7 октября, ХАМАС заявил о начале масштабной военной операции против Израиля. Около 6:30 утра с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 2 200 ракет, по подсчетам Тель-Авива, (глава ХАМАСа Исмаил Хания заявлял о 5 тыс. ракет).

Одновременно с этим палестинские боевики на пикапах малыми группами вторглись на территорию Израиля из сектора Газа и захватили несколько населенных пунктов страны.

9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с Газой.

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Еврокомиссия, Война в Израиле, Война в Украине, Росія
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