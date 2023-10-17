В Австрии во время тренировок перевернулся танк Leopard: погиб военный

В австрийском регионе Вальдфиртель на военном полигоне Аллентштайг в понедельник днем произошла смертельная авария с участием боевого танка Leopard 2А4.

Об этом сообщает австрийское агентство APA.

Как сообщили военные, гусеничная машина 14-го танкового батальона из Вельса вылетела с дороги в районе Зебрюкке и упала на насыпь. В танке находились четыре солдата. В результате аварии погиб кадровый сержант — ему было 24 года.

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Трое других военнослужащих получили легкие ранения и были доставлены в государственную больницу Хорна. Расследованием дела займется комиссия по несчастным случаям военного командования Нижней Австрии.

Погибший сержант был родом из района Рид-им-Иннкрайс, трое других военнослужащих (23, 19 и 20 лет) также являются выходцами из Верхней Австрии.

На данном полигоне учения проходят уже третью неделю.

Leopard 2 — основная машина австрийских бронетанковых сил. Федеральная армия располагает 58 боевыми танками Leopard 2.

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