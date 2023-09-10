Leopard 2 эффектно уничтожил российский танк, а другой заставил сбежать: обнародовано видео

В сети появились редкие кадры танкового боя между танком Вооруженных сил Украины Leopard 2 и двумя российскими танками в Запорожской области.

Кадры боя опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) пользователь зовнішній пілот.

На видео Leopard 2 делает выстрел в сторону российских танков, расположенных в 1,5 км от него. После попадания по одному из них, второй вражеский танк спешно покидает позицию.

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кадри танкового бою на початку запорізької операції, лео впевнено виграє проти одразу двох російських танків на відстань понад 1,5 км, після пошкодження одного з них обидва російських танки покидають позицію pic.twitter.com/pANLaNqQfE — зовнішній пілот (@externalPilot) September 9, 2023

Расследователи DniproOSINT установили, что танковый бой, вероятно, произошел между селами Роботино и Малая Токмачка в начале Запорожской наступательной операции.

Напомним, в конце августа правительство Германии выделило очередной пакет военной помощи Украине. В него вошли основные боевые танки второго поколения Leopard 1A5 и радиолокационные системы воздушного наблюдения TRML-4D.

В апреле 2023 года министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен объявили о намерениях поставить Украине боевые танки Leopard 2.

Предоставленные Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6, которые получают повреждения в боях в Украине, будут ремонтировать в Германии и, вероятно, в Литве.

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