В Австрії під час тренувань перекинувся танк Leopard: загинув військовий

В австрійському регіоні Вальдфіртель на військовому полігоні Аллентштайг у понеділок вдень сталася смертельна аварія за участю бойового танка Leopard 2А4.

Про це повідомляє австрійське агентство APA.

Як повідомили військові, гусенична машина 14-го танкового батальйону з Вельса вилетіла з дороги в районі Зебрюкке і впала на насип. У танку перебували чотири солдати. Унаслідок аварії загинув кадровий сержант – йому було 24 роки.

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Троє інших військовослужбовців дістали легкі поранення, і їх доправили в державну лікарню Хорна. Розслідуванням справи займеться комісія з нещасних випадків військового командування Нижньої Австрії.

Загиблий сержант був родом із району Рід-ім-Іннкрайс, троє інших військовослужбовців (23, 19 і 20 років) також є вихідцями з Верхньої Австрії.

На цьому полігоні навчання проходять уже третій тиждень.

Leopard 2 – основна машина австрійських бронетанкових сил. Федеральна армія має у своєму розпорядженні 58 бойових танків Leopard 2.

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