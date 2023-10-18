РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

В среду, 18 октября, Госдума РФ приняла закон об отказе от ратификации договора о запрете ядерных испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

— Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Закон принят в третьем чтении, — говорится в сообщении.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Он был открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года.

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Согласно условиям документа, каждое государство-участник обязуется не проводить каких-либо испытательных взрывов ядерного оружия, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

Договор подписали 187 стран и ратифицировали 178. Среди стран, которые не ратифицировали договор, есть Соединенные Штаты. В то же время они придерживаются моратория на испытательные взрывы ядерного оружия с 1992 года.

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