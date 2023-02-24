Февраль, 24 в 16:16

Президент РФ неоднократно угрожал ядерным оружием. Почти во всех выступлениях диктатора можно услышать упоминания о ядерке и завуалированные угрозы ее применения против Украины и украинского народа.

Хотя большинство относятся к угрозам скептически, весь мир должен быть готов к любому сценарию. Ведь никто не знает, что у Путина в голове и на что способно его больное сознание.

Что такое ядерное оружие и какой ядерный арсенал имеет Россия, узнавали Факты ICTV.

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Ядерное оружие: что это и какое бывает

Ядерка – это оружие, которое использует энергию, выделяющуюся от ядерных реакций, для создания взрыва со значительной энергией и уничтожением всего живого на большом расстоянии.

Во время ее применения начинается цепная реакция, особым поражающим фактором которой является ионизирующее облучение.

Ядерное оружие считается одной из самых опасных и вредных форм вооружения на планете.

Это оружие может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья людей и окружающей среды, но и для международной безопасности и стабильности. Поэтому большинство стран прилагают усилия для уменьшения и контроля за распространением ядер.

Есть несколько видов ядерного оружия:

Стратегическое – предназначено для использования на удаленных от зоны боевых действий территориях. Оно имеет высокую взрывную мощность.

предназначено для использования на удаленных от зоны боевых действий территориях. Оно имеет высокую взрывную мощность. Тактическое – его применяют для поражения по ограниченным по территории объектам, как в зоне боевых действий, так и за ее пределами. Оно предназначено для использования в локальных боевых действиях, обычно на расстояниях менее, чем 300 км.

Тактическое ядерное оружие обычно имеет меньшую мощность, чем стратегическое. Однако, даже небольшая тактическая ядерка может нанести большой вред и будет иметь серьезные последствия для здоровья и безопасности людей, а также окружающей среды.

Ядерное оружие может быть размещено на различных видах вооружения, обычно их называют носители ядерного оружия. Например, это могут быть:

Баллистические ракеты – они могут нести ядерную боеголовку и доставлять ее на большие расстояния. Баллистические ракеты могут быть наземного, морского и воздушного базирования.

– они могут нести ядерную боеголовку и доставлять ее на большие расстояния. Баллистические ракеты могут быть наземного, морского и воздушного базирования. Бомбардировщики – это самолеты, которые могут нести ядерные боеголовки и доставлять их в нужное место. Они могут быть как стратегическими (способны летать на большие расстояния), так и тактическими (предназначены для использования на относительно небольшом расстоянии).

Подводные лодки – военные суда, способные находиться под водой и носить ядерные боеголовки. Эти лодки обычно используются для предотвращения атак на страну и обеспечения ядерного равновесия.

– военные суда, способные находиться под водой и носить ядерные боеголовки. Эти лодки обычно используются для предотвращения атак на страну и обеспечения ядерного равновесия. Крылатые ракеты – они тоже могут носить ядерные боеголовки. Эти ракеты летают на большие расстояния и считаются довольно точными.

В основном, носители ядерного вооружения имеют высокую точность, способны быстро и эффективно доставить ядерную боеголовку к нужной цели.

Какое ядерное оружие имеет РФ – рассказывает эксперт

Военный эксперт Петр Черник отмечает, что на сегодня Россия – вторая страна в мире, которая обладает ядерной триадой.

– Ядерная триада – это все ракеты, которые могут запускать с суши, бомбардировщики и подводное ядерное оружие, – отмечает эксперт.

Ядерные ракеты РФ

В первую очередь, это шахтные установки, которых у РФ есть 74.

– Здесь есть две главные ракетные комплексы – Р-36М Воевода и УР-100М. Это достаточно серьезное оружие, но есть нюанс, оно заточено исключительно для нанесения ударов на континент. То есть это удар по Соединенным Штатам Америки. Это очень важный момент, – отмечает Черник.

Эксперт добавляет, что ударить таким ядерным оружием по Украине Россия не сможет.

Также важен вопрос, в каком состоянии находятся именно это оружие.

– Все обслуживание этих межконтинентальных баллистических ракет поддерживало наше украинское предприятие Южмаш. В 2014 году предприятие прекратило обслуживание российских ракет, поэтому РФ взялась за разработку собственной межконтинентальной ракеты РС-28 Сармат, – добавляет эксперт.

Также с суши могут запускаться ядерные ракеты PC-24 Ярс. Это российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения.

– Это довольно серьезная ракета с дальностью нанесения ударов до 11 тыс. км. Это подвижная установка, большой автомобиль. Может ли Путин с него ударить по Украине? Маловероятно, потому что это стратегическая ракета с очень большими боеголовками, – рассказывает Черник.

Следующий элемент, который потенциально может применить РФ против Украины, это ракетный комплекс 9К720 Искандер.

– Искандер может иметь ядерную боеголовку. Дальность нанесения ударов комплекса до 500 км. Потенциально, это оружие представляет для нас опасность, – добавляет военный эксперт.

Авиационная составляющая ядерного оружия РФ

По словам Петра Черника, в первую очередь, это самолет Ту-95МС, который может комплектоваться разновидностью ракет Х-101 — Х-102. Именно ракета Х-102 может иметь ядерную боеголовку.

Также носителем ядерной боеголовки может быть Ту-160 в комплектации с ракетой Х-15.

– Именно Х-15 рассчитывалась, как ракета с ядерной боеголовкой, – говорит эксперт.

Подводные ракетоносцы

То есть атомные подводные лодки, которых в РФ шесть классов.

По словам Черника, здесь главным оружием является подводная лодка Кальмар и лодка класса Дельфин в комплектации ракеты Р-29Р.

– Эти лодки и ракеты плавают в океанах, поэтому только из океанов могут нанести удар, — добавляет эксперт.

Также к подводным ядерным лодкам РФ можно отнести: