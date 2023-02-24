Ядерный арсенал РФ: какое ядерное оружие есть в России и что может быть применено
Президент РФ неоднократно угрожал ядерным оружием. Почти во всех выступлениях диктатора можно услышать упоминания о ядерке и завуалированные угрозы ее применения против Украины и украинского народа.
Хотя большинство относятся к угрозам скептически, весь мир должен быть готов к любому сценарию. Ведь никто не знает, что у Путина в голове и на что способно его больное сознание.
Что такое ядерное оружие и какой ядерный арсенал имеет Россия, узнавали Факты ICTV.
Ядерное оружие: что это и какое бывает
Ядерка – это оружие, которое использует энергию, выделяющуюся от ядерных реакций, для создания взрыва со значительной энергией и уничтожением всего живого на большом расстоянии.
Во время ее применения начинается цепная реакция, особым поражающим фактором которой является ионизирующее облучение.
Ядерное оружие считается одной из самых опасных и вредных форм вооружения на планете.
Это оружие может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья людей и окружающей среды, но и для международной безопасности и стабильности. Поэтому большинство стран прилагают усилия для уменьшения и контроля за распространением ядер.
Есть несколько видов ядерного оружия:
- Стратегическое – предназначено для использования на удаленных от зоны боевых действий территориях. Оно имеет высокую взрывную мощность.
- Тактическое – его применяют для поражения по ограниченным по территории объектам, как в зоне боевых действий, так и за ее пределами. Оно предназначено для использования в локальных боевых действиях, обычно на расстояниях менее, чем 300 км.
Тактическое ядерное оружие обычно имеет меньшую мощность, чем стратегическое. Однако, даже небольшая тактическая ядерка может нанести большой вред и будет иметь серьезные последствия для здоровья и безопасности людей, а также окружающей среды.
Ядерное оружие может быть размещено на различных видах вооружения, обычно их называют носители ядерного оружия. Например, это могут быть:
- Баллистические ракеты – они могут нести ядерную боеголовку и доставлять ее на большие расстояния. Баллистические ракеты могут быть наземного, морского и воздушного базирования.
- Бомбардировщики – это самолеты, которые могут нести ядерные боеголовки и доставлять их в нужное место. Они могут быть как стратегическими (способны летать на большие расстояния), так и тактическими (предназначены для использования на относительно небольшом расстоянии).
- Подводные лодки – военные суда, способные находиться под водой и носить ядерные боеголовки. Эти лодки обычно используются для предотвращения атак на страну и обеспечения ядерного равновесия.
- Крылатые ракеты – они тоже могут носить ядерные боеголовки. Эти ракеты летают на большие расстояния и считаются довольно точными.
В основном, носители ядерного вооружения имеют высокую точность, способны быстро и эффективно доставить ядерную боеголовку к нужной цели.
Какое ядерное оружие имеет РФ – рассказывает эксперт
Военный эксперт Петр Черник отмечает, что на сегодня Россия – вторая страна в мире, которая обладает ядерной триадой.
– Ядерная триада – это все ракеты, которые могут запускать с суши, бомбардировщики и подводное ядерное оружие, – отмечает эксперт.
Ядерные ракеты РФ
В первую очередь, это шахтные установки, которых у РФ есть 74.
– Здесь есть две главные ракетные комплексы – Р-36М Воевода и УР-100М. Это достаточно серьезное оружие, но есть нюанс, оно заточено исключительно для нанесения ударов на континент. То есть это удар по Соединенным Штатам Америки. Это очень важный момент, – отмечает Черник.
Эксперт добавляет, что ударить таким ядерным оружием по Украине Россия не сможет.
Также важен вопрос, в каком состоянии находятся именно это оружие.
– Все обслуживание этих межконтинентальных баллистических ракет поддерживало наше украинское предприятие Южмаш. В 2014 году предприятие прекратило обслуживание российских ракет, поэтому РФ взялась за разработку собственной межконтинентальной ракеты РС-28 Сармат, – добавляет эксперт.
Также с суши могут запускаться ядерные ракеты PC-24 Ярс. Это российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения.
– Это довольно серьезная ракета с дальностью нанесения ударов до 11 тыс. км. Это подвижная установка, большой автомобиль. Может ли Путин с него ударить по Украине? Маловероятно, потому что это стратегическая ракета с очень большими боеголовками, – рассказывает Черник.
Следующий элемент, который потенциально может применить РФ против Украины, это ракетный комплекс 9К720 Искандер.
– Искандер может иметь ядерную боеголовку. Дальность нанесения ударов комплекса до 500 км. Потенциально, это оружие представляет для нас опасность, – добавляет военный эксперт.
Авиационная составляющая ядерного оружия РФ
По словам Петра Черника, в первую очередь, это самолет Ту-95МС, который может комплектоваться разновидностью ракет Х-101 — Х-102. Именно ракета Х-102 может иметь ядерную боеголовку.
Также носителем ядерной боеголовки может быть Ту-160 в комплектации с ракетой Х-15.
– Именно Х-15 рассчитывалась, как ракета с ядерной боеголовкой, – говорит эксперт.
Подводные ракетоносцы
То есть атомные подводные лодки, которых в РФ шесть классов.
По словам Черника, здесь главным оружием является подводная лодка Кальмар и лодка класса Дельфин в комплектации ракеты Р-29Р.
– Эти лодки и ракеты плавают в океанах, поэтому только из океанов могут нанести удар, — добавляет эксперт.
Также к подводным ядерным лодкам РФ можно отнести:
- Борей – тип российских подводных атомных лодок с баллистическими ракетами.
- Ясень – серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.
- Антей – серия советских атомных подводных лодок (ПЧАРК) способных нести крылатые ракеты класса корабль-земля.
- Кондор – серия атомных подводных лодок (ПЧАТ).